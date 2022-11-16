Депутата, сбившего 6-летнего мальчика в Татарске, лишили прав

Депутат уехал с места аварии, не вызвав скорую для Богдана. Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru

Татарский районный суд принял решение по второму административному делу, заведенному на депутата Сергея Мамонтова. Напомним, 30 октября он на иномарке Toyota RAV 4 сбил 6-летнего мальчика во дворе дома. А потом остановил машину, вышел к ребенку на несколько секунд и уехал, так и не вызвав «Скорую». Правда, спустя два часа сам сдался полицейским, которые в тот момент отсматривали камеры видеонаблюдения и вычислили его авто.

За оставление места ДТП Мамонтова арестовывали на 11 суток, а когда пришли результаты медицинской экспертизы, то завели еще одно административное дело - по части 2 ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Максимальное наказание, которое грозило Мамонтову, - штраф в 25 тысяч рублей.

Заседание по второму административному делу депутата состоялось 16 ноября. Мамы 6-летнего Богдана, попавшего под колеса авто, на нем не было.

- Меня следователь предупреждал о заседании, но я присутствовать на нем не смогла – была с сыном, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама Богдана. И добавила: - Для меня важно, чтобы виновник аварии понес положенное наказание.

Суд лишил депутата права управлять авто на 1,5 года. Приговор Мамонтов может еще обжаловать.

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