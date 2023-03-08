«На дорогах каша, ветер сбивает с ног»: фото и видео последствий урагана в Новосибирске 8 марта 2023

8 марта в Новосибирск пришла непогода. Фото: предоставлено очевидцем/АО "РЭС"/предоставлено очевидцем

Публикуем фото и видео последствий урагана в Новосибирске 8 марта 2023. Непогода не пощадила столицу Сибири даже в Международный женский день.

Непогода превратила дороги в кашу. Фото: предоставлено очевидцем

— 8 марта во второй половине дня ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Местами гололедные явления. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха +1, +3 градусов с понижением к вечеру до −1, −3 градусов. На дорогах местами сильная гололедица, — такой прогноз дают новосибирцам на вторую половину дня в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По тротуарам опасно ходить, есть риск, что машины обрызгают грязью и мокрым снегом. Фото: предоставлено очевидцем

В праздник почти 14 тысяч жителей региона остались без электричества из-за сильного ветра, в городе ураганные порывы снесли дорожные знаки над Вокзальной магистралью. Пройти по тротуарам сейчас — тоже настоящее испытание. Людям приходится маневрировать между лужами, вязкой кашей из растаявшего снега и покрытого ледяной коркой асфальта.

Дождь прекратился только во второй половине дня. Фото: предоставлено очевидцами

В середине дня ветер немного поутих, однако вечером снова начался сильный снегопад. В ночь на 9 марта синоптики обещают похолодание до -6…-8 градусов, умеренный снегопад и ветер 7-12 метров в секунду.

Вечером мороз превратит улицы в каток. Фото: предоставлено очевидцем

Водители тоже страдают от непогоды. Фото: предоставлено очевидцем

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