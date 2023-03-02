«Откусил хлеб, и коронка выпала»: новосибирец обвинил стоматологию в установке некачественного протеза

Мужчина остался недоволен медицинскими услугами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/ предоставлено героем публикации

Новосибирец собирается подавать в суд на стоматологию. Мужчина утверждает, что за 75 тысяч рублей ему установили некачественный мост на передние зубы.

- Меняли его три раза, но ничего не держится, - возмущается недовольный потребитель.

Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

Нашему герою 36 лет. В октябре 2021 года мужчина решил заняться зубами: обновить протез из четырех коронок на передних зубах. С выбором клиники он долго не утруждался.

- Я обратился в эту стоматологию, потому что был знаком с ее владельцем. Оказывал ему риелторские услуги, а он взамен помог мне в моей проблеме. Я думал, что все будет нормально. У меня даже мысли не было, что сложится такая ситуация, - рассказал КП-Новосибирск мужчина. - В стоматологии мне все сняли, живой зуб под коронками умертвили и сделали новые коронки.

Как говорит мужчина, мостовидный протез продержался всего три дня.

- Я ел и откусил хлеб. Смотрю, а у меня в руках мои коронки. Я пришел, мне их переустановили. Потом они снова выпали. Я пришел в стоматологию, передо мной извинились, сказали, что был плохой материал, - объясняет ситуацию пациент. - Новый директор клиники начал утверждать, что меня вообще втемную провели и моей медкарты нет. С горем пополам коронки поставили в третий раз. Но они сейчас болтаются.

- А чеки за лечение вам выдавали?

- Я пришел в стоматологию, мне назвали цену. Я рассчитывался по частям. К моменту установки коронок я все выплатил, а уже потом мне дали договор. Чеки мне не давали, потому что предыдущий директор компании был моим знакомым.

Стоимость услуги - 75 тысяч рублей. Фото: предоставлено героем публикации

Пациент обратился в полицию, но в возбуждении уголовного дела ему отказали.

- Я буду обращаться в суд в гражданском порядке, чтобы вернуть потраченные на лечение деньги, - подытоживает новосибирец.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к директору стоматологии. Он собирается подавать в суд встречный иск.

- Нас было двое учредителей. Со вторым учредителем произошел конфликт, я выкупил фирму. Как проходила оплата у данного клиента, сколько он заплатил - не ясно. И вообще, у нас ли он делал зубы? Почему вы ему верите? Мы будем подавать иск в суд за клевету, - заявил КП-Новосибирск директор стоматологии.

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