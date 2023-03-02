Пожарная машина застряла: дом многодетной семьи сгорел из-за сугробов в Новосибирской области

Женщина и трое детей остались без крова из-за того, что пожарная машина не успела подъехать к их дому. Фото: Предоставлено героиней публикации

ЧП случилось в поселке Озеро-Карачи Чановского района: у многодетной матери сгорел дом.

- Мы жили в доме на улице Зеленой впятером: я, муж и трое детей - им 5, 8 и 12 лет. Муж сейчас на вахте, в доме были только я и дети. Вчера я ушла в магазин, а когда вернулась, уже начался пожар. Из-за чего он произошел, до сих пор не знаем. Сначала что-то загорелось на крыше, потом пламя перекинулось на кухню. Пожарная машина приехала в поселок быстро, но недалеко от моего дома застряла в сугробах. Два дня снег шел, но никто его не убрал, хотя обещали, - рассказала КП-Новосибирск многодетная мать Регина.

Дом и все вещи в нем сгорели полностью. Фото: Предоставлено героиней публикации

Сейчас женщина с детьми живет у знакомых, ей предстоит восстановить документы. Однако сгорели не только они, но и вся мебель и вещи. Районная соцзащита уже выдала погорельцам одежду, помогают и местные неравнодушные жители. А еще сельчане добиваются, чтобы дороги наконец-то почистили.

- Из-за сугробов мои дети ни вчера, ни сегодня не ходили в школу, потому что пройти невозможно. Я звонила в Чаны, звонила в сельсовет и вчера, и позавчера - бесполезно, - поделилась с КП-Новосибирск соседка Регины, жительница улицы Зеленой.

В сельсовете КП-Новосибирск дают свои объяснения: проблема в том, что на несколько сел работают одни и те же машины. Снегоуборочной техники мало, и она просто не успевает чистить завалы каждый день.

На следующий день после пожара сугробы так и не убрали. Фото: Предоставлено героиней публикации.

- Транспорт у нас наемный, своего нет. В начале недели он был занят в районе, расчищал дороги в других населенных пунктах, а их рядом с нами еще четыре. Нам трактор дали только вчера после обеда, но он не успел все почистить. С сегодняшнего утра начали дочищать грейдером, - пояснили КП-Новосибирск в администрации Озеро-Карачинского сельсовета.

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