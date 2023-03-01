«С потолка бежит ручей»: в Новосибирске в доме, где крышу не ремонтировали 30 лет, затопило квартиры

Крыша течет больше 10 лет. Фото: предоставлено жителями дома

Жильцы старенькой двухэтажки в Заельцовском районе жалуются на протекающую крышу. Их дому почти 70 лет, и, по словам новосибирцев, как минимум последние 30 лет его ни разу не ремонтировали. Кровлю начали перестилать осенью 2022 года, но до финала не дошли. Ветер, снег, дожди напрочь затопили квартиры на втором этаже. Как сейчас выживают собственники - в материале КП-Новосибирск.

«ПРОШЕЛ ДОЖДЬ - ЗАКАПАЛО С ПОТОЛКА»

Двухэтажный дом № 11/2 на улице К. Минина был построен в 1955 году. Одна из старожилов - 72-летняя Галина Федоровна - получила квартиру на втором этаже от трикотажной фабрики.

- 30 лет живу в этом доме, и при мне никто никогда его не ремонтировал. Крыша протекает довольно давно. Писали везде, но толку не было. Придут, заплатку поставят и все. Спустя время в другом месте начинает течь. И так с весны по конец осени. Как только дождь или оттепель, с потолка капает, - поделилась с КП-Новосибирск Галина Федоровна, жительница дома.

Обои отошли от стены. Фото: предоставлено жителями дома

Выдыхают местные жители только зимой. Но когда весной снег на крыше начинает таять, в квартирах бегут первые «весенние ручьи».

- Наш дом стоял в очереди на ремонт фасада. Мы попросили, чтобы нам лучше крышу сделали. Ну какой смысл стены штукатурить, когда нам на голову льется? Пообещали, что сделают. Ремонт начался в октябре, - рассказала КП-Новосибирск Олеся, жительница дома. - А когда крышу вскрыли, поняли, что нужно и еще перекрытия менять. Перекрытия сделали, а крыши так и нет. У кого-то остались только натяжные потолки, у кого-то - деревянные. Сверху - балки перекрытий и синее небо. А потом наступила зима, пришли холода. Жители оказались в подвешенном состоянии и буквально онемели от такого поворота событий.

«НА 32 «КВАДРАТА» ПЯТЬ БАТАРЕЙ»

Как только осенью начались дожди, закапало и на головы новосибирцев. Рабочие на объекте были, но, видимо, только для поддержания иллюзии, что что-то делается. Ведь крышу так и не застелили.

- У меня отсырела стена, отошли обои. В навесном потолке была вода. У соседки в туалете стена отсырела и наполовину обвалилась из-за того, что с крыши текло. Все гниет. И что нам делать? - недоумевает Олеся.

Стекловата в воде. Фото: предоставлено жителями дома

А во время длинных февральских выходных случился коллапс. Как говорит Олеся, она проснулась в 4 часа утра, потому что услышала, как с потолка что-то капает.

- Я сначала подумала, что у меня глюки. Свет включила - смотрю, а у меня прямо над кроватью вода бежит. Кинула туда полотенце, чтобы соседей не затопить. А через пару часов другая соседка - Елена - присылает видео, как у нее вода бежит из лампочки. Хорошо, что не замкнуло, - говорит женщина.

В квартирах еще меняли потолки. Фото: предоставлено жителями дома

Олеся объясняет, что накануне ремонтники закидали крышу утеплителем. Пошел снег, запорошил стройматериалы, следом началась оттепель, и в квартирах «выпали осадки».

- 1 марта к нам приехали рабочие. Утеплитель вроде поменяли, крышу более-менее накрыли, но по бокам она все равно остается открытой. Ветер дует, метель. В квартире дубак. На 32 квадратных метра у меня пять батарей и обогреватель! - возмущается Олеся. - Сроки ремонта давно вышли.

Жильцы дома надеются только на чудо. Они хотят, чтобы крышу поскорее отремонтировали и они наконец смогли жить в теплых, уютных квартирах.

КП-Новосибирск обратилась в мэрию Новосибирска за комментарием, чтобы узнать, почему в доме так долго идет ремонт крыши и как людям будут компенсировать ремонт в квартирах.

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