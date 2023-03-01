«Молчи, женщина, твой день - 8 Марта»: под Новосибирском жена зарезала мужа на глазах у родных

Сибирячка убила мужа накануне праздника. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

Каждое второе тяжкое преступление, совершенное накануне или в разгар праздничных дней, случается на бытовой почве. Оперативники и следователи буднично называют эту категорию уголовных дел бытовухой. Но когда заканчивается веселье и происходит осознание происходящего, то в семьи всех участников криминальной истории приходит беда. Похороны, следствие, суд, приговор - сценарий, повторяющийся из года в год. В архивах судов тысячи подобных дел. Об одном из них КП-Новосибирск рассказал старший следователь Куйбышевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области Виталий Васильев.

«МОЛЧИ, ЖЕНЩИНА, ТВОЙ ДЕНЬ - 8 МАРТА»

Это была обычная сельская семья: мама, папа и двое детей. Старшему сыну - 12 лет, а младшей доченьке - 11 месяцев. На учете у социальных служб не стояли, жили спокойно. Глава семьи Роман П. официально нигде не работал, а его супруга Наталья, можно сказать, находилась в декретном отпуске, только тоже не у работодателя, а у государства.

- Официально отношения не регистрировали, сожительствовали с 2017 года. Сначала ютились в доме свекрови, а потом она купила им дом в Куйбышеве. Самостоятельная жизнь расслабляла, соседи замечали, что в семье стал водиться алкоголь, - рассказывает следователь Виталий Васильев.

Накануне 8 Марта в 2021 году парочка наведалась в гости к сестре Натальи.

- Сначала все шло мирно, но после выпитого начал разгораться конфликт. Роман и Наталья вдруг стали выяснять личные отношения, - описывает Васильев.

Мужчина вдруг вспомнил старые обиды и предъявил жене претензию, мол, дочку она нагуляла. Доказать степень родства молниеносно Наталья не смогла, да и не слушал бы ее никто, ведь на все оправдания реакция была одинаковая: «Молчи, женщина, твой день - 8 Марта!»

- Наталья схватила со стола нож и нанесла несколько ударов: один - проникающий в сердце, второй - непроникающий в грудь, третий - в предплечье. Истекающий кровью супруг убежал в соседнюю комнату, а хозяева квартиры и их гости продолжили веселье, - добавляет следователь.

УМИРАЛ ПОД ЗВОН БОКАЛОВ

Раны, нанесенные Натальей, оказались серьезными. Роман упал на пол и, возможно, даже пытался звать на помощь. Но его все равно никто не услышал бы: застолье продолжалось. Испачканный кровью нож тут же помыли и нарезали им закуску. Никто и не предполагал, что утро для Романа уже не наступит.

- В третьем часу ночи к празднику присоединился еще один сосед. Он-то и нашел бездыханное тело мужчины в комнате. В 2:45 вызвали скорую, которая только констатировала смерть. Хозяева дома и гости тут же разбежались. Наталья дождалась следственно-оперативную группу и чистосердечно призналась в убийстве, - вспоминает подробности той ночи Виталий Васильев.

Экспертиза доказала, что Наталья совершенно вменяема и полностью осознавала свои действия. 8 Марта женщина встречала уже в СИЗО. А позже она добилась, чтобы ее дело рассматривал суд присяжных.

В КОЛОНИЮ - НА 10,5 ЛЕТ

Наталья пыталась разжалобить присяжных своей несчастной историей. По ее версии, это именно муж кинулся на нее в драку, а она пыталась защититься, ведь у нее двое маленьких детей, а он - пьяница и агрессор. Только экспертизы и свидетели это не подтвердили.

- Суд города Куйбышева с участием коллегии присяжных заседателей признал женщину виновной в убийстве. Смягчили вину те факторы, что подсудимая призналась в содеянном, раскаялась, а также то, что она мать несовершеннолетних детей. А вот отягчающим обстоятельством стало то, что Наталья совершила убийство в состоянии алкогольного опьянения, - пояснил КП-Новосибирск следователь Виталий Васильев.

Сестра убитого Романа в суде заявила иск о моральной компенсации за смерть брата на сумму 1 миллион рублей. Эти требования были удовлетворены ровно наполовину.

По приговору суда 35-летняя Наталья проведет 10,5 лет в колонии общего режима. Ее старшего сына забрал на воспитание первый муж. Младшую дочку отдали под опеку родственникам.

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