Что изменится в Новосибирске с 1 марта 2023 года: запретят выезд на лед, начнут выдавать путевки в детский сад

С 1 марта начнут выдавать путевки в детский сад.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Что изменится в Новосибирске с 1 марта 2023 года - важный вопрос, который волнует жителей региона. Обо всех нововведениях читайте в нашем материале.
НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЙ САД
С 1 марта начнут выдавать путевки в детские сады Новосибирска - об этом сообщает мэрия города. С 1 июня до 31 августа ребятишек уже начнут принимать в новые группы. А с 1 сентября 2023 по 1 февраля 2024 года пройдет доукомплектование групп.
С потеплением нельзя будет выезжать на реки и озера, покрытые льдом.
Фото: Ксения Высотина
ЗАПРЕТЯТ ВЫЕЗЖАТЬ НА ЛЕД
С первым днем весны в Новосибирской области запретят выезд на лед на всех средствах передвижения. В том числе нельзя будет выезжать и на мотособаках и снегоходах.
С 16 марта начнутся рейсы в Азербайджан.
Фото: Александр ГЛУЗ
ПОЛЕТЫ ИЗ НОВОСИБИРСКА В БАКУ
Азербайджанская авиакомпания AZAL начинает выполнение прямых регулярных рейсов из новосибирского аэропорта Толмачево имени Покрышкина в столицу Азербайджана Баку. Рейсы начнутся с 16 марта. Из Баку в Новосибирск самолеты будут вылетать по понедельникам и четвергам: вылет - в 6.40, прилет - в 14.10 по местному времени. Из Новосибирска в Баку - также по понедельникам и четвергам: вылет - в 15.10, прилет - в 16.40 по местному времени.
На пути из Новосибирска в Татарск появятся новые остановки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСТАНОВКИ
На пути из Новосибирска в Татарск появятся новые остановки. Их сделают на остановочной платформе Рямок и станции Кожурла в одноименном селе. В связи с этим расписание четырех пригородных поездов изменится на 1 - 2 минуты.
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