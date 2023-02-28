Что изменится в Новосибирске с 1 марта 2023 года: запретят выезд на лед, начнут выдавать путевки в детский сад

С 1 марта начнут выдавать путевки в детский сад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что изменится в Новосибирске с 1 марта 2023 года - важный вопрос, который волнует жителей региона. Обо всех нововведениях читайте в нашем материале.

НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЙ САД

С 1 марта начнут выдавать путевки в детские сады Новосибирска - об этом сообщает мэрия города. С 1 июня до 31 августа ребятишек уже начнут принимать в новые группы. А с 1 сентября 2023 по 1 февраля 2024 года пройдет доукомплектование групп.

С потеплением нельзя будет выезжать на реки и озера, покрытые льдом. Фото: Ксения Высотина

ЗАПРЕТЯТ ВЫЕЗЖАТЬ НА ЛЕД

С первым днем весны в Новосибирской области запретят выезд на лед на всех средствах передвижения. В том числе нельзя будет выезжать и на мотособаках и снегоходах.

С 16 марта начнутся рейсы в Азербайджан. Фото: Александр ГЛУЗ

ПОЛЕТЫ ИЗ НОВОСИБИРСКА В БАКУ

Азербайджанская авиакомпания AZAL начинает выполнение прямых регулярных рейсов из новосибирского аэропорта Толмачево имени Покрышкина в столицу Азербайджана Баку. Рейсы начнутся с 16 марта. Из Баку в Новосибирск самолеты будут вылетать по понедельникам и четвергам: вылет - в 6.40, прилет - в 14.10 по местному времени. Из Новосибирска в Баку - также по понедельникам и четвергам: вылет - в 15.10, прилет - в 16.40 по местному времени.

На пути из Новосибирска в Татарск появятся новые остановки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСТАНОВКИ

На пути из Новосибирска в Татарск появятся новые остановки. Их сделают на остановочной платформе Рямок и станции Кожурла в одноименном селе. В связи с этим расписание четырех пригородных поездов изменится на 1 - 2 минуты.

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