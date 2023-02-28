Ипотека в Новосибирске: сравниваем ежемесячные платежи за жилье в разных районах

Застройщики предлагают жителям Новосибирска квартиры на любой вкус и на разный уровень достатка. Источник: Домклик

В недавнем Послании Федеральному Собранию Президент отметил, что Россия вышла на рекорд по строительству жилья. Рынок благоволит тому, чтобы люди покупали недвижимость. Причем любую. Можно замахнуться, например, на пятикомнатную квартиру с окнами в пол и личной парковкой в виде бонуса. Если, конечно, есть деньги.

Или выбрать вариант поскромнее — в ипотеку, и знать, что «одолеть» жилищный кредит помогут и программа господдержки, и материнский капитал, и другие возможные льготы. А еще собственная смекалка: ведь поиграв с расположением будущей квартиры, ее площадью и сроками сдачи жилья, можно сэкономить и на итоговой стоимости недвижимости, и на ежемесячных платежах.

При этом выбрать оптимальный вариант (и по комфорту, и по цене) можно, не вставая с дивана. Все необходимые для этого инструменты есть, например, на сервисе недвижимости Домклик от Сбера.

Давайте откроем карту Новосибирска и вместе приценимся к новостройкам в разных точках города. Сравним, сколько придется платить ежемесячно, если мы хотим приобрести в ипотеку двухкомнатную квартиру площадью около 50 квадратных метров и накопили на первоначальный взнос около полутора миллионов рублей. Срок кредита берем максимальный — 30 лет: лучше недооценить собственные силы, чем загнать семью в финансовое «ярмо».

КЛУБНЫЙ ДОМ В СЕРДЦЕ ГОРОДА

Начнем с самого центра Новосибирска. Открываем карту на Домклик, смотрим предложения рядом с площадью Ленина. Идеальная транспортная инфраструктура, торговые центры, театры — здесь есть все для удобной жизни. Как вам, например, местечко на пересечении улиц Каменской и Чаплыгина? Именно здесь строится клубный дом бизнес-класса, который обещают сдать уже этой весной. «Двушку» площадью 50,5 квадратного метра в этом проекте можно приобрести за 10,25 миллиона рублей.

Сдать дом обещают уже совсем скоро. Источник: Домклик

Правда, имея на руках минимальный первоначальный взнос в 1 537 000 рублей (это 15% от стоимости квартиры), придется забыть о льготных программах ипотеки — «Семейной» и с господдержкой. Для них такого взноса будет маловато — точнее, оставшаяся сумма не впишется в лимиты максимального размера кредита. А вот вариант субсидированной ипотеки от Сбера и застройщика, со ставкой от 4%, вполне возможен. Но тут есть свои нюансы: низкую ставку девелопер может «компенсировать» увеличением стоимости квартиры — нужно получить окончательный расчет и внимательно изучить все цифры.

Пожалуй, больше всего шансов почувствовать себя новоселом бизнес-класса у айтишников: и первоначальный взнос, и размер ипотечного займа вписываются в условия льготной программы в Сбере. Да и размер платежа, при кредите на 30 лет, выглядит не таким уж грандиозным — сравните с расходами по базовой ипотечной ставке.

АКАДЕМГОРОДОК: ПАРКОВКА, МЕСТО ДЛЯ ИГР, БЕЗОПАСНОСТЬ

Не хотите жить в шумном и суетном центре? Ищете более бюджетный вариант? Айда в Советский район, в знаменитый Академгородок! Далековато немного, зато тихо и много зелени. Сервис Домклик подкидывает очередной вариант для новоселья — жилой комплекс на бульваре Молодежи, его обещают сдать в конце 2023 года.

«Закрытый двор для игр, спорта и отдыха, вместительные парковки для колясок, квартиры, спроектированные с акцентом на функциональность и уют, а также трехуровневая система безопасности», - так описал главные преимущества восьмиэтажного дома застройщик.

Двухкомнатная квартира площадью в 49,3 квадратного метра здесь стоит от 7,5 миллиона рублей, то есть наш первоначальный взнос в полтора миллиона составит уже 20% от стоимости жилья. И этот процент, и сумма займа укладываются в условия всех льготных программ ипотеки — от «Семейной» до айтишной. Осталось только проверить, входит ли ваша компания в список получателей IT-льгот — в этом случае сумма платежа будет минимальной, от 31 тысячи рублей в месяц. Ну, или, как вариант, пересчитать детей и вспомнить их возраст — по «Семейной» ипотеке платеж составит чуть больше 34,7 тысячи рублей в месяц.

Академгородок — Жилье в научном центре Новосибирска. Источник: Домклик

Если под критерии этих программ вы не подходите — есть еще «Господдержка»: платеж будет немного выше, от 42,7 тысячи рублей. Зато никаких требований к семейному положению и наличию отпрысков. А если они все-таки появятся, пока выплачивается кредит, — в Сбере эту программу можно будет изменить на «Семейную» ипотеку.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН — НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ, НО СЭКОНОМИТЬ

С Академгородка перемещаем взор на противоположную часть города — отправляемся поглубже в Калининский район. В новостройке комфорт-класса на улице Лобачевского двухкомнатную квартиру площадью 48,7 квадратного метра можно приобрести по цене от 5,8 миллиона рублей. Этот вариант будет хорош для тех покупателей, кого не волнуют сроки переезда, а в приоритете минимизация расходов. Заявленный срок сдачи — второй квартал 2024 года.

Источник: Домклик

Здесь наши полтора миллиона первоначального взноса составят уже четверть стоимости жилья. При таком раскладе мы, опять же, сможем выбирать между всеми видами льготных ипотечных программ и субсидированной — от Сбера и застройщика. И даже ежемесячный платеж по «базовой» программе ипотеки составит менее 41 тысячи рублей — а при варианте в центре города он приближался к девяноста тысячам! Чем не вариант вложения средств?

Вместо вывода

Выбирая квартиру в новостройке, важно не хвататься за первые же симпатичные картинки, попавшиеся на глаза. Гораздо мудрее вооружиться калькуляторами (от обычного до ипотечного, на сервисе Домклик) и все внимательно просчитать. Учитывайте не только итоговую стоимость квартиры, но и размер ежемесячного платежа и даже расходы на будущий ремонт, если готовы взять жилье без отделки. Только тогда новоселье принесет радость, а ипотека станет выгодной инвестицией, а не многолетним мучением.

Что касается субсидированной ипотеки от застройщиков — здесь очень важно учитывать, как сниженная ставка изменит итоговую стоимость самой квартиры, и пять раз проверить, стоит ли овчинка (низкий процент) выделки (переплаты за жилье).

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8K9Qu6