Злой и мерзкий Морок: каким был Дед Мороз тысячу лет назад

Дед Мороз не всегда носил шубу и дарил подарки. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

18 ноября - день рождения Деда Мороза. Это сейчас мы считаем его добрым бородачом, но несколько столетий назад все было совсем не так. Например, славяне называли его не Дедом Морозом, а Мороком - именем бога холода и зимы. И он был очень злым. И лишь в XIX веке Дед Мороз, прототипом которого стал Николай Угодник, подобрел и стал дарить подарки. О том, как менялся Дед Мороз, «Комсомолке» рассказала доцент кафедры филологии, кандидат филологических наук Екатерина Гилева.

МЕРЗКИЙ МОРОК

- Само слово «мороз» восходит к древнему индоевропейскому корню, к которому относится и слово «мерзкий». Означает он «изнурять, уничтожать, портиться, гнить, трухлявить», то есть по сути умирать. Связано такое восприятие с обычным природным циклом (опадание листвы, увядание травы, появление снега), который был очень важен для земледельцев, - рассказывает Екатерина Гилева. - Славяне считали, что в каждом месте есть свой дух. И называли Морозом или Мороком духа заснеженной местности - его имя варьировалось из-за того, что племен было много. Воспринимался он еще и как дух предков.

Первым прообразом Деда Мороза был Морок у славян - дух заснеженных мест. Он был злым и губил людей. Фото: Евгений ПРОКИНОВ

Земледельцы не любили холода и даже боялись их, поэтому и от Морока ничего доброго не ждали.

- Конкретных представлений о том, как он выглядел, не было. Передавалось в преданиях именно то, что он злой и встреча с ним ничего хорошего человеку не сулит, - подчеркивает Екатерина Валерьевна. Если вспомнить, что само слово «мороз» означает «уничтожать», то можно было и погибнуть.

СТУДЕНЕЦ НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Позже у Мороза появляются и другие имена - Студенец и Трескунец. Он уже не губил людей, покрывал снегом поля и леса.

- Именно о нем и идет речь, к примеру, в «Морозко» Островского: он не такой злой, - говорит Екатерина Гилева. - Кстати, шуба у Деда Мороза появилась именно благодаря литературе - изначально, конечно, о ней речи не шло.

Перед Крещением Руси на смену ему пришел Студенец – детям подарки он еще не дарил, но уже и не губил людей, покрывал снегом поля до весны. Фото: Евгений ПРОКИНОВ

Но вот детям Студенец все-таки не понравился бы: подарков он не дарил, хороводы вокруг елки с малышами не водил. А после Крещения Руси о нем и вовсе забыли на несколько веков.

- Все-таки Морок - это языческое божество, а христианство отрицало языческие верования. И о прежнем грозном духе не вспоминали несколько веков, - объясняет Екатерина Гилева.

НИКОЛАЙ УГОДНИК В ШУБЕ

Вновь о Деде Морозе заговорили в XIX веке, но он уже предстал совсем другим. В сборнике «Сказки дедушки Иринея» Мороз Иванович в обработке Владимира Одоевского становится добрым.

Святочный Дед появился в 19 веке - его прообразом стал Николай Угодник. Только он приходил к детям с мешком подарков не на Новый год, а на Рождество. Фото: Евгений ПРОКИНОВ

- Его прототипом был Николай Угодник, и потому Мороза уже не боятся, - продолжает Екатерина Валерьевна.

Более того, в 80-х годах XIX века с праздником Рождества стал ассоциироваться Рождественский (или Святочный) дед: он приносил детям подарки за хорошее поведение. Но просуществовал такой Дед Мороз недолго - меньше полувека.

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ЕЛКИЧ

Еще до революции Деду Морозу стали придумывать новое имя: одним из вариантов был Елкич. Он внешне очень отличался от своих предшественников и жил на елке. Вот как его описывают в рассказе «Елкич» Федора Сологуба:

-- А он, Ёлкич, такой маленький, - заговорил тоненьким и возбужденным голоском Сима, - маленький, маленький, с новорожденный пальчик. Весь зелененький, и смолкой от него пахнет, а сам он такой шершавенький. И брови зелененькие.

Дед Елкич - персонаж 20 века: он был с ноготок, жил на елке и пах смолой. Но после революции все, связанное с Новым годом, запретили. И его в том числе.

Но переименование из-за революции не случилось. Дед Мороз и все, что связано с Новым годом, оказалось под запретом.

«Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов» - таким был агитационный слоган 1920 года. А в 1927 году елку и вовсе запретили.

«Ребят обманывают, что подарки им принес Дед Мороз. Религиозность ребят начинается именно с елки. Господствующие эксплуататорские классы пользуются «милой» елочкой и «добрым» Дедом Морозом еще и для того, чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала», - так говорилось о новогоднем волшебнике в «Материалах к антирелигиозной пропаганде в рождественские дни» 1927 года.

СОВЕТСКИЙ ДЕД МОРОЗ

И только спустя 8 лет ситуация изменилась. 8 декабря 1935 года в газете «Правда» вышла статья секретаря ЦК КПСС Павла Постышева, где праздник снова предлагали вернуть:

- Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев… Какие-то, не иначе как «левые», загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею… Следует этому неправильному осуждению елки... положить конец… устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах.

И елки провели: правда, вифлеемскую звезду на праздничном дереве заменили пятиконечной.

В 1937 году на Кремлевской елке впервые поздравлял детей привычный нам Дед Мороз: у него была шуба, посох, а на ногах валенки. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

А Дед Мороз вновь официально появился в 1937 году, когда в Колонном зале Дома Союзов состоялась первая кремлевская елка. Да не один, а с внучкой Снегурочкой.

Неизменными атрибутами новогоднего волшебника становятся посох, борода, мешок и шуба. Правда, ее цвет мог быть разным.

- Если вспомнить советские игрушки и открытки, то шуба Деда Мороза была белой, синей и красной. Белый и синий цвет ассоциировались со снегом, а красный считался праздничным, - добавляет Екатерина Гилева. - И конечно, новогодний волшебник был совсем не страшным!

КСТАТИ

Чем Дед Мороз отличается от Санта-Клауса?

Самым главным отличием является то, что Санта - символ Рождества, а современный Дед Мороз - Нового года. Хотя больше века назад и был Святочным Дедом.

А вот прототип у Санты и Деда Мороза отчасти был общим - епископ Мир Ликийских, которого в России знают как Николая Чудотворца.

Санта-Клаус явно привык к мягкой европейской зиме, поэтому носит красную куртку с черным поясом, штаны и черные сапоги. А вот русский Дед Мороз готов к самым лютым холодам в своей длинной шубе и шапке. И на ногах у него обязательно будут валенки.

К детям Дед Мороз приходит пешком или приезжает на санях, запряженных русской тройкой. И дарит каждому на празднике подарок. А Санта прилетает на крышу дома в повозке, запряженной волшебными оленями. Спускается по трубе и тайно кладет подарки.

Живет Санта в Лапландии - по легенде, она находится за полярным кругом и является северной частью Швеции, России и Финляндии. Официальная резиденция Санты расположена в 8 километрах от города Рованиеми. А к русскому новогоднему волшебнику нужно ехать в Великий Устюг - почти четверть века назад - 25 декабря 1999 года - там открыли Дом Деда Мороза.

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