На депутата, сбившего 6-летнего мальчика в Татарске, завели еще одно дело

Богдан получил сотрясение мозга после аварии. Фото: стоп-кадр/личный архив.

Депутату Сергею Мамонтову, сбившему 6-летнего мальчика в Татарске, предстоит дважды оказаться на скамье подсудимых. Напомним, авария произошла 30 октября. Маленький Богдан во дворе искал убежавшую из дома кошку. В этот момент иномарка на скорости влетела во двор, ребенок оказался под колесами Toyota RAV 4. Мамонтов вышел из машины, побыл с ребенком несколько секунд и уехал.

- Не знаю, наверное, ангел моего сына уберег, а также то, что у него была шапка на голове. То есть по сути у сына сотрясение мозга и разбита голова, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама мальчика.

За оставление места ДТП депутата арестовывали на 11 суток, а в ближайшее время он еще дважды окажется на скамье подсудимых.

16 ноября стало известно, что на Мамонотова завели еще одно административное дело – по части 2 ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

- Дело передано в Татарский районный суд, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. Мамонтову грозит штраф в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, в суд передано еще одно дело – уже уголовное. Напомним, Мамонтову предъявили обвинение по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). По ней максимальное наказание – до одного года лишения свободы.

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