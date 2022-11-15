Владимир Крюков слушает решение апелляционной инстанции в Новосибирском областном суде. Фото: Мария НОВИКОВА

Еще в мае Верховный суд постановил: если человек бьется с посторонними на своей территории – его действия считать самообороной. А следом отменил приговор новосибирскому инвалиду Владимиру Крюкову, который сидел за убийство. До этого другой ему дали восемь лет строгача. Но мужчина отбивался против компании у себя во дворе, то есть как раз подпадал под новые правила.

Крюкова выпустили из колонии, начался новый суд. И вот сегодня, 15 ноября, апелляционная инстанция Новосибирского областного суда постановила: не виновен. С судебной системой новосибирец воевал четыре года.

КАК ПРОИЗОШЛО УБИЙСТВО

Владимиру Крюкову — 40 лет, он инвалид, болезнь связана с легкими. Не был судим, женат, есть сын. Семья живет круглый год в доме в садовом некоммерческом товариществе. Зимой и весной в СНТ обычно тишина, все соседи покидают дачи. А дело, по которому Крюков проходил обвиняемым, было в 2018 году, в марте. То есть вокруг – без жильцов и свидетелей. Время позднее — около одиннадцати вечера, на улице темно.

- Какая-то компания застряла в наших краях на машине. Я в окошко выглянул, смотрю - фары светят. И слышу - треск моего забора, ругань. Выглянул, крикнул: «Зачем забор ломаете?» Они в ответ: «Что вы там загасились, как мыши? Выйдите, помогите». Говорю: «Сейчас выйду», - рассказывает Владимир КП-Новосибирск.

Крюков говорит, что вышел помочь. Но не успел.

- У меня в тот день брат в гостях был, как раз с собакой гулял. Я пошел к этим ребятам, а тут брат бежит на встречу, за лицо держится. Говорит: «В меня пшикнули из баллона, ударили». Следом залетают парни, в меня тоже из баллона пшикают. Я поскользнулся, упал на корточки. Сзади - пинок, мат, глаза режет. Почувствовал что-то рукой, схватил. Слышу, голоса приближаются: «Всех забьем, закопаем». Что в руке оказалось – тем и стал с разворота отмахиваться. Потом глаза начал приоткрывать. Смотрю: человек лежит на углу дома (он в итоге умер), а жене крикнул звонить в скорую, полицию, - рассказывает КП-Новосибирск Крюков.

То, чем размахивал Крюков — топор, им как раз в частном доме долбили лед. Ледоруб в итоге стал орудием преступления.

Владимир был рядом с семьей, когда приехали незнакомцы. Фото: соцсети.

- В крови погибшего эксперт установил наличие алкоголя - более 2,7 промилле. Двое из пяти нападавших занимались тайским боксом, все ростом более 185 сантиметров, плотного телосложения. Мы просто отбивались, — рассказала КП-Новосибирск жена Крюкова. И первый суд этой семье почти поверил.

ПЕРВЫЙ ПРИГОВОР — СИМВОЛИЧЕСКИЙ

Владимира сразу после убийства отправили под домашний арест. Потом Дзержинский районный суд объявил Крюкова виновным, но по мягкой статье - превышения необходимой обороны. Наказание — ограничением свободы на 15 месяцев. Но так как Крюков уже сидел под домашним арестом, это засчитали, как срок отбытия наказания. Так что после приговора Владимир мог быть свободен.

Но приговор обажаловали. Мать погибшего уверяла, что ее сын-спортсмен с друзьями просто заблудились и попали на психа с ледорубом. На этой же позиции стояла прокуратура.

ВТОРОЙ ПРИГОВОР — СТРОГИЙ РЕЖИМ

Новосибирский областной суд рассмотрел жалобы и решил, что это не превышение обороны, а чистой воды умышленное убийство! Новый приговор - 8 лет колонии строгого режима. Крюкова увезли под конвоем.

Старший прокурор Надежда Ракова объясняла позицию обвинения так:

- Машина застряла недалеко от частного дома. Парни пытались ее вытолкать. В это время брат обвиняемого вышел выгуливать собак. Он же развязал конфликт с этой компанией. Ему не нравилось, что они якобы шумят, время было уже позднее. К нему присоединился несовершеннолетний сын обвиняемого, у которого, исходя из материалов дела, был газовый баллончик. Именно он распылил его содержимое. И в процессе общения они переместились на придомовую территорию. В это время вышел Владимир Крюков. Видя, что происходит, он сбегал за топором, вернулся и начал им размахивать.

Получается одни свидетели (семья Крюкова) говорят одно, другие (парни из мащины)— другое. Видеосъемка не велась и тут можно только верить на слово. Так кто же врет? Крюков говорит, что газовым баллончиком пользовались спортсмены. А те наоборот, что его применил его сын. Про ледоруб — тоже непонятно. То ли нащупал и защищался тем, что попалось под руку. То ли умышленно им бил.

ВЕРХОВНЫЙ СУД: «ВСЕ СОМНЕНИЯ – В ПОЛЬЗУ ПОДСУДИМОГО»

С тем, что Крюков отправился в колонюю строго режима уже не согласилась его семья. Они писали жалобы и дошли до Верховного суда. А там как раз прошло заседание на тему самообороны. И там решили: если хозяин жилья отбивался от незваных гостей на своей территории – его действия считать самообороной. Дискуссии об этом шли годами, но вот суд наконец постановил. И еще:

«Все неустранимые сомнения в наличии состояния необходимой обороны или виновности лица, обвиняемого в превышении ее пределов, толкуются в пользу подсудимого», - постановил Верховный суд.

Владимира Крюкова выпустили из колонии после решения Верховного суда. Фото: СОЦСЕТИ

Через два дня Верховный суд как раз разбирал дело Крюкова. И отменил ему приговор. Случилась редкость: осужденного выпустили из колонии строгого режима. Но это было еще не оправдание. Просто приговор об убийстве признан незаконным. Крюкова ждал новый суд.

ТРЕТИЙ ПРИГОВОР: ОПРАВДАТЬ

В третий раз судьбу Крюкова решала апелляционная инстанция Новосибирского областного суда. Именно она постановила новый приговор: не виновен.

История закончилась спустя четыре года. Мужчина теперь может требовать моральную компенсацию, он с 2018 года пытался доказать, что - не убийца.

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