С заботой о женском здоровье

На прием к врачу пришли сибирячки разного возраста. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

«Розовая ленточка» - это акция, направленная на профилактику онкологических заболеваний у женщин. В этот раз к участию в акции впервые пригласили мужчин. Как прошло мероприятие в поликлинике № 24 Ленинского района - читайте в нашем материале.

В ПОЛИКЛИНИКУ - В СУББОТУ

Акцию «Розовая ленточка» провели в 37-й раз: организаторами бесплатного медицинского обследования выступили депутаты Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Николай Тямин, Андрей Аникин и Лилия Гончарова.

На прием к специалистам пришли не только 300 женщин разного возраста, но и более 30 мужчин. Они смогли без суеты сдать необходимые анализы на онкомаркеры, пройти маммографию, получить консультацию у врачей онкологов-маммологов высшей категории, научиться приемам самообследования и самодиагностики под руководством медицинских волонтеров.

Как отметила врач-методист регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики к. м. н. Ольга Королева, рак молочной железы - один из самых распространенных видов рака у женщин.

- Но онкологическое заболевание - не приговор. Важно вовремя его диагностировать и принять меры для полного излечения. Акция «Розовая ленточка» для этого и существует, - напомнила она.

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Как рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин, для мужчин обследование на онкомаркеры проводилось впервые.

Николай Тямин. Фото: Пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска.

- Акцию «Розовая ленточка» мы проводим уже в 37-й раз. Женщины про нее знают и активно участвуют. В этом году мы решили дополнительно привлечь к акции по профилактике онкозаболеваний мужчин. Результат оказался выше наших ожиданий. Предварительно на акцию записались 32 человека. Я вижу в распространении акции и на мужчин большую необходимость. Мужчинам психологически сложнее пойти на первый прием, сдать анализы, пройти УЗИ. Для многих мужчин эта акция оказалась возможностью впервые прийти на прием к урологу и получить профессиональные рекомендации и консультацию специалиста. Я сам принял участие в нашей акции: сдал анализ на ПСА, получил консультацию уролога. Думаю, наша акция - очень важный пример и стимул к тому, чтобы люди занялись профилактикой, позаботились о своем здоровье, - подчеркнул Николай Тямин.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин поддержал коллегу.

- Наши женщины порой за семейными хлопотами, за заботами о детях и членах семьи не находят времени уделить внимание своему здоровью. И цель нашей акции - привлечь женщин к тому, чтобы они хотя бы раз в год проверили не только молочные железы, но и весь организм. Сегодня здесь работают не только врачи-онкологи, у участников акции по итогам медосмотра выявляются не только онкозаболевания. В целом же по результатам акции порядка 10 - 12% от общего числа участников получают рекомендацию пройти более серьезное обследование. Вовремя обнаруженная проблема позволяет нашим женщинам своевременно начать лечение и избежать тяжелых последствий для организма, - отметил Андрей Аникин.

Андрей Аникин. Фото: Пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска.

Но на этом, конечно, проведение акции «Розовая ленточка» в столице Сибири не заканчивается. 19 ноября врачи примут сибиряков также в Юго-Западном жилмассиве в новосибирской поликлинике № 11.

- Акция очень нужна, часто к нам приходят молодые работающие женщины, у которых тоже выявляются проблемы и не обязательно онкологического характера. Ранняя профилактик и диагностика помогают женщинам сохранить здоровье. Уверена что все женщины как минимум раз в год должны проходить такое обследование и обязательно выполнять рекомендации врачей - специалистов, полученные во время консультаций, - говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Лилия Гончарова.