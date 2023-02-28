Ваш кот умеет говорить! Ветеринар объяснил, как расшифровать мяуканье

Хозяин легко может найти общий язык с котом. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 марта - Международный день кошек. Эти хвостатые каждое утро будят нас, трутся о ноги, мяукают. Соцсети пестрят различными роликами и постами, разъясняющими, как понять, что именно хотела сказать ваша кошка. Но многие из советов не имеют ничего общего с реальностью: об этом рассказал кандидат ветеринарных наук, доцент, лауреат премии «Золотой скальпель» Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Евгений Козлов.

МИФ № 1. МЯУКАЮТ ТОЛЬКО С ЛЮДЬМИ

Это очень популярное утверждение кочует из одного поста в другой, но в корне неверно.

- Наверное, кому-то приятно думать, что «мяу» обращено только к хозяину, но это не так: кошки мяукают и друг с другом, - смеется Евгений Матвеевич. - Вспомните те же мартовские песни котов - они явно обращены к кошкам из ближайших домов и никакого отношения к человеку не имеют. Или как маленькие котята мяукают, когда зовут свою маму.

Кошки с удовольствием общаются и мяукают друг с другом. Фото: Олег ЗОЛОТО

МИФ № 2. МОГУТ ВЫГОВОРИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛОВО

В соцсетях вирусными становятся видео, где кот привычное «мяу» дополняет человеческим словом - к примеру, «уйди» (по крайней мере, так слышится). Но мнение ветеринаров тут однозначно.

- Коты не могут говорить как люди, потому что у них совершенно иначе устроен речевой аппарат. И если вам кажется, что котик что-то сказал, то это просто звуковая иллюзия, не более того. Не надо выдавать желаемое за действительное, - говорит Евгений Козлов.

МИФ № 3. МУРЛЫЧУТ ТОЛЬКО ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ

Далеко не всегда это так - все очень зависит от ситуации.

- Если котика погладили, вкусно накормили, то мурлыканье будет означать, что ему действительно хорошо, - соглашается Евгений Матвеевич. - Но если он начинает мурлыкать в неподходящей для этого ситуации - это способ успокоиться, он в глубоком стрессе. К примеру, если кот замурлычет у меня на приеме, это явно не от любви ко мне, а из-за того, что он очень нервничает.

ПРАВДА № 1. КОРОТКОЕ «МЯУ» - ЭТО «ПРИВЕТ»

А вот это действительно правда - хвостатые умеют приветствовать своих хозяев.

- При общении с хозяином у кошки выделяются эндорфины - гормоны радости, счастья. И пусть даже проходит время, пока человек на работе, кошка эти ощущения помнит. И когда хозяин возвращается, она понимает, что с ней сейчас поиграют, накормят, то есть она получит эти эндорфины. Вот и бежит встречать и приветствует коротким «мяу», - рассказывает Евгений Козлов. - В итоге это становится своеобразным ритуалом, к которому кошка привыкает. Поэтому если ваш питомец всегда вас встречал, но тут почему-то вдруг не вышел к двери, это повод насторожиться: значит, у него что-то случилось, возможно, он плохо себя чувствует.

ПРАВДА № 2. ТРЕБОВАТЕЛЬНОЕ «МА-АА-У» - ПРИЗЫВ ПОКОРМИТЬ

Голодный кот молчать не будет - это так. И своим «ма-аа-у» потребует от вас дать ему еды. Но во всем должна быть мера. И не надо верить пушистому артисту, если через час после обеда он изображает чуть ли не голодный обморок.

- На требование кошек дать еды надо реагировать не всегда: если вы понимаете, что кот недавно поел и явно не голоден, то не надо допускать переедания, иначе это может привести к набору лишнего веса, - предупреждает Евгений Матвеевич. - А вот оставлять немного еды в миске на ночь - это верно, многие коты любят перекусить, пока вы спите. Но все же не переусердствуйте!

Поесть кошка у вас всегда попросит. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРАВДА № 3. ПРОТЯЖНОЕ «МЯ-Я-ЯУ» - СИГНАЛ О БОЛИ

Этот тревожный сигнал должны знать все владельцы котов: если ваш кот протяжно мяукает, прижимает уши, напряжен - скорее несите его к ветеринару. Питомцу, по всей вероятности, нужна помощь врача.

- Также повод насторожиться, если ваш всегда общительный кот вдруг притих, отказывается от контакта: это признак того, что ему некомфортно, больно, - уверен Евгений Козлов.

ПРАВДА № 4. НИЗКОЕ «МЯУ» - ОБИДА

Помните, когда вы вычесали кота, но ему это явно не понравилось? Этот хвостатый говорит низкое «мяу», потом еще может и демонстративно спиной к вам сесть и на руки не даваться. Так вот: он явно вами недоволен.

- Кошки, как и собаки, умеют обижаться. Так что если слышите такое «мяу» от питомца, ему что-то не по душе, - добавляет Евгений Матвеевич. - Но если речь идет о здоровье кота, то с его недовольством можно не согласиться. И не надо его задабривать вкусняшками.

КОНКРЕТНО

Что делать, если кот хочет с вами в ванную?

Знакомая картина: вы пошли умываться, закрыли дверь в ванную. А ваш кот с той стороны начинает истошно мяукать и пытается чуть ли не проломить дверь? Как тут быть?

- Кот явно чем-то встревожен: возможно, его пугает звук льющейся воды, он воспринимает его как опасность. И для кота это стрессовая ситуация. В любом случае пустите кота в ванную, пусть он все осмотрит. В противном случае стресс может быть настолько глубоким, что с его последствиями вам придется разбираться уже с помощью ветеринара, - уточняет Евгений Козлов. - Если кот захочет остаться в ванной - разрешите ему, пусть посидит. И не бойтесь, что питомец перегреется: если коту станет жарко, он сам попросится выйти.

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