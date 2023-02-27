«184 миллиона в месяц за горячую воду»: новосибирцам приходят нереальные счета за коммуналку

Новосибирцам пришли нереальные счета за горячую воду. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск / Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Новосибирске жители ОбьГЭСа получают абсурдно гигантские счета за горячую воду. Нереальные электронные квитки в конце февраля увидели в личных кабинетах жильцы дома № 24 по улице Приморской. «Должники» рассказали КП-Новосибирск, что с некоторых из них требуют 184 миллиона рублей.

Сказочные цифры в платежках жительница дома на улице Приморской Анна* видит с лета прошлого года. Гигантские суммы стоят в графе «горячее водоснабжение». Чудеса начались, когда сменилась организация, отвечающая за поставку ресурсов. Новые счета рассылает «Сибирьгазсервис». Там, по словам жильцов, раньше сбои объясняли тем, что предыдущая компания не передала старую базу данных с информацией о прошлых платежах.

– С лета в нашем доме по паре десятков квартир ежемесячно получают нереальные счета. Причем квартиры меняются: то эти получат счет на 50 тысяч, то другие. А вчера всем пришли гигантские цифры, общая сумма на 386 квартир – почти 200 миллионов рублей. Это же просто смешно, – рассказала КП-Новосибирск Анна.

Теперь ошибку в квитках, которые пришли 26 и 27 февраля, операторы «Сибирьгазсервиса» объясняют уже не потерянными данными, а сбоем на сайте. Одним клиентам проблему пообещали решить за день, другие заявки рассмотрят в течение двух недель.

– Мне вообще сказали, что последний раз мы передавали показания 25 сентября, а платили – 1 декабря. Хотя это не так, мы платим каждый месяц! Но обращение приняли и подтвердили, что в программе некорректно указан тариф, – объясняют жильцы дома.

Даже очень большая семья не сможет потратить столько горячей воды за месяц. Фото: предоставлены читателями КП-Новосибирск.

– Мы тоже недовольны расчетами. Муж случайно заплатил 12 тысяч, которые нам выставили за отопление. Якобы был перерасчет за год. Но у нас квартирка 22 «квадрата», при этом платим каждый месяц. Не верю, что это справедливые показания, – говорит жительница дома Елизавета*.

В разных квартирах пришли счета на оплату по 50, 60, 156, 176 тысяч рублей. Но переплюнула всех невозможная цифра – 184,6 миллиона рублей за горячее водоснабжение.

– Идем на рекорд, – смеются жильцы и не понимают, как им избавиться от этих нереальных цифр в квитках.

Совет, где искать справедливости, дает юрист Константин Зиновьев:

– Если деньги по неверному квитку уже были уплачены, надо написать претензию с указанием соответствующего расчета. Если ответа на претензию не будет – предъявить иск на возврат неверно списанных денежных средств. Еще можно обратиться в Роспотребнадзор.

* Имена изменены в целях анонимности.

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