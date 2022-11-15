Где снять коттедж в Новосибирске на Новый год 2023: публикуем 20 лучших вариантов

В Новосибирской области на Новый год можно выбрать коттедж у частных владельцев или на турбазах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зимние праздники не все отмечают дома - многие ищут, куда отправиться большой компанией для прогулок и активного отдыха. Предложений, где снять коттедж в Новосибирске на Новый год - 2023, немало: есть и частные коттеджи, и дачи, и дома на базах отдыха, в загородных отелях с банями, бассейнами, ресторанами и детскими комнатами.

Варианты по доступным ценам появляются уже осенью. Стоит поспешить и забронировать дом уже осенью, ведь с 31 декабря по 2 января цена аренды повышается в два раза, и чем ближе Новый год, тем меньше коттеджей остаются свободными.

Большинство арендаторов снимают коттеджи на 10 человек - это две-три семьи с детьми. Таких коттеджей для семейного отдыха много, например, в Кудряшах. Дома для отдыха с детьми арендуют на неделю-полторы.

1. «Сосновый бор»

Фото: sborhotel.ru.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 53а

Отель в 10 минутах езды от центра в атмосфере зимнего соснового леса. На Новый год действует двухдневная программа отдыха, в которую включены уютный номер или вилла и завтраки по системе «шведский стол». 31 декабря вас ждет банкет с шоу-программой, Дедом Морозом, Снегурочкой и аниматорами. 1 января: посещение спа-зоны, развлекательная программа на территории отеля с катанием на хаски, кулинарный мастер-класс и живая музыка.

2. «Шишка»

Фото: shishka-hotel.com

Адрес: г. Новосибирск, Воронежский пер., 16/1

Отель с двумя коттеджами: в охотничьем (вместимость 30 человек) и финском (вместимость 25 человек) стиле. Есть финская и турецкая парные, русская баня на дровах, солярий, бассейн, большая гостиная с камином и мангальная зона.

3. «Тридевятое царство»

Фото: 39carstvo.su.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 64

Уютные теплые коттеджи у озера посреди соснового леса на любой вкус: с камином, теплыми полами и сауной. На Новый год большой список развлечений: снегоходы, квадроциклы, лыжи, каток и большая деревянная горка. Можно покататься на лошадях, порыбачить и попариться в бане.

4. «Абажур»

Фото: abazhur-nsk.ru

Адрес: г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 6/9

База отдыха расположена в хвойном лесу на берегу Бердского залива. Там есть все не только для того, чтобы весело встретить Новый год, но и для того, чтобы восстановить жизненные силы: доступны катание на лыжах, санях, коньках. Ежедневно работает боулинг, бильярд, оздоровительный комплекс с сауной, хаммамом, баней с джакузи и кедровой бочкой. На новогодние праздники открыт банкетный зал.

5. «Губернский»

Фото: vipdomik.ru.

Адрес: г. Новосибирск, Заельцовский бор, 1

Коттедж расположен в Заельцовском бору, недалеко от реки Оби. Снаружи напоминает средневековый каменный замок, окруженный лесной чащей. Подходит для очень больших компаний, до 40 человек. Для гостей есть банкетный зал с камином, ТВ и караоке, шесть спален, кухня и бильярдная, а на улице - большой шатер с мангалом и печью.

6. «Хай-тек»

Фото: vipdomik.ru.

Адрес: с. Каменка, Каменское шоссе

Коттедж в 3 километрах от Новосибирска, доступный, однако, не всем: лиц младше 25 лет туда не пускают. В коттедже есть все для хорошего зимнего отдыха: баня на дровах, большой бассейн с подогревом, электрокамин, современная аппаратура, русский бильярд и холл-кальянная.

7. «Заречье»

Фото: berdskdom.ru.

Адрес: г. Бердск, территория Заречье гк, 1

База находится в 5 километрах от Бердска. На территории комплекса расположены маленькие домики как на семью из трех или четырех человек, так и для компании. Забронировать их можно минимум на двое суток. В домах «стандарт плюс» и «люкс» есть индивидуальная беседка с мангалом. В ночь с 31 декабря на 1 января будет праздничная программа: елка, поздравления детей от Деда Мороза и новогодний салют. Утром 1 января - катание на коньках, «плюшках» и снегокатах.

8. «Закаменский»

Фото: vipdomik.ru.

Адрес: с. Каменка, ДНТ «Содружество», 210

Уютный коттедж без претензий на роскошь и пафос. Для развлечения предлагают много спортивных игр: настольный теннис, аэрохоккей, настольный футбол. Еще можно устроить красочную дисковечеринку с цветомузыкой или караоке-пати.

9. «Борвиха»

Фото: hotelborviha.ru

Адрес: г. Бердск, ул. Морская, 3, к. 1

Гостиничный комплекс с номерами в европейском стиле на берегу Бердского залива. От центра Новосибирска - 40 километров. На Новый год и рождественские каникулы действует специальная программа с обедами в ресторане, детскими развлечениями и просмотром фильмов в спальных мешках. Есть сауны, центр боулинга и тренажерный зал.

10. «Клевое место»

Фото: syzyn.com.

Адрес: Сузунский район, с. Каргаполово, ул. Солнечная, 34

Вариант для любителей рыбалки. База расположена в непосредственной близости от реки Оби (5 - 7 минут пешком), на окраине. Поездка из Новосибирска до загородной базы займет 2,5 часа. В аренду предлагают одноэтажные деревянные дома с просторной гостиной и кухней. Из развлечений здесь рыбалка и активный отдых, в домах есть музыкальные центры. На территории базы находится просторная русская баня с вениками и парковка.

11. PARUS Medical Resort & SPA

Фото: parusresort.ru

Адрес: д. п. Кудряшовский, ул. Береговая, 56

Санаторий в 15 минутах езды от Новосибирска. В стоимость включены проживание, трехразовое питание, банкет в новогоднюю ночь и развлечения для детей и взрослых. За дополнительную плату можно сходить в хаммам или сауну, покататься на лыжах и коньках.

12. «Рассвет»

Фото: san-rasswet.ru

Адрес: г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 9/1

Санаторий в сосновом бору, где на Новый год устроят банкет и детскую программу с Дедом Морозом. Есть путевки на два дня, за которые можно не только развлечься, но и полечиться у профессиональных медиков.

13. «Шале Каракан»

Адрес: Ордынский район, дер. Абрашино, ул. Центральная, 48а

База отдыха - коттедж с восемью комнатами, построенный в виде шале. Подойдет любителям зимней рыбалки, ведь в заливе рядом - излюбленные места щуки. А недалеко находится искусственное мраморное озеро. В зимнюю стужу можно разогреться с помощью физкультуры - на первом этаже есть зал с мягким напольным покрытием и теплым полом для занятий йогой или тренировок. В новогодние каникулы коттедж сдается только целиком.

14. «Чкаловские дачи»

Фото: chkalovskie.ru

Адрес: д. п. Мочище, микрорайон Дом отдыха Мочище, 4

Экопарк в сосновом бору на огромной территории площадью 25 гектаров. Путь на машине от центра Новосибирска займет полчаса. На новогодний заезд отдельно подготовлена двухдневная программа в ресторане с Дедом Морозом, салютом, беспроигрышной лотереей и вечеринкой с серпантином. Из развлечений есть каток, лыжи и поездка на оленях по зимнему лесу.

15. Horizon Patio Hotel

Фото: academ-hotel.ru.

Адрес: г. Новосибирск, Бердский тупик, 10

Небольшой отель с тремя деревянными коттеджами расположен в красивом тихом месте на берегу Обского моря недалеко от Академгородка. В каждом коттедже есть финская сауна, а на территории возле дома - мангал. По заказу посетителей отель организует банкет.

16. «Теремки»

Фото: teremki-nsk.ru

Адрес: с. Красный Яр, ул. Радужная, 10

База отдыха на берегу Оби в Ордынском районе. Для приготовления шашлыка работает мангальная зона, есть также крытая беседка, в отдельном корпусе стоит баня. Зимой работает прокат коньков, лыж и тюбингов, в новогоднюю ночь проводится банкет.

17. «Голубое озеро»

Адрес: г. Бердск, ул. Морская, 50

Гостевой дом в 25 километрах от Новосибирска. Есть все, чтобы отдохнуть с комфортом и в тишине: камин, сауна, бассейн, бильярд и бесплатный мангал.

18. «Дружба»

Фото: bazadryzhba.ru

Адрес: г. Новосибирск, ул. Плотинная, 1/1

Каждый постоялец найдет себе занятие по душе. На территории есть ледяная горка - можно покататься на «ватрушках» или на санках, а также устроить снежный бой.

19. «Морозово»

Фото: morozovo.com

Адрес: г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 1

Курортный спа-отель на берегу Обского водохранилища. На территории работают бар и ресторан, есть игровая комната для детей и банкетный зал. Зимой работает сауна, а по заснеженному лесу можно кататься на лыжах.

20. «Сибиряк»

Фото: spsib.ru

Адрес: г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15

Санаторий с отдельными домиками в лесу, шале. В каждом домике есть оборудованная кухня, спальня, двухъярусная кровать и раскладной диван. 31 декабря - новогодний вечер: ведущие и артисты, несколько музыкальных площадок, танцевальная группа, елка для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Цены на аренду дома в Новосибирске на Новый год - 2023

«Сосновый бор» - новогодняя путевка на двоих с завтраком - от 6950 руб./сут., путевка по акции «Романтические выходные» - от 7750 руб./сут. путевка по акции «Мини-отпуск» - от 13 290 руб./сут.

«Шишка» - аренда номера - от 2550 руб./сут., сауна и солярий оплачиваются отдельно. На новогодние каникулы заезд минимум на две ночи.

«Тридевятое царство» - двухместные номера - от 3000 руб./ночь.

«Абажур» - двуспальные номера на двое суток и более - 3750 руб./сут.

«Губернский» - с 31 декабря по 2 января - 75 000 руб./2 сут., 16 - 30 декабря и 3 - 8 января: будни и воскресенье - 18 000 руб./сут., пятница и суббота - 20 000 руб./сут.

«Хай-тек» - 16 - 30 декабря: будни - 30 000 руб./сут., выходные - 40 000 руб./сут., с 31 декабря по 2 января - 140 000 руб./2 сут.

«Заречье» - аренда коттеджа от 6500 руб./сут.

«Закаменский» - 16 - 30 декабря: будни - 21 000 руб./сут., выходные - 30 000 руб./сут., с 31 декабря по 2 января - 140 000 руб./2 сут.

«Борвиха» - двухместный номер - 18 500 руб./сут. В стоимость включены новогодняя программа, шведский стол и безлимитный аквацентр.

«Клевое место» - аренда базы: с 30 декабря по 2 января - 24 000 руб./сут., 2 - 8 января - 18 000 руб./сут.

«Рассвет» - аренда семейного номера с 30 декабря по 8 января - 20 000 руб./сут., новогодний банкет: для взрослых и детей от 14 лет - 9000 руб., для детей до 14 лет - 4500 руб.

«Шале Каракан» - аренда коттеджа с 31 декабря по 2 января - 160 000 руб./2 сут., 2 - 8 января - 50 000 руб./сут. (в стоимость входит трехразовое питание).

PARUS Medical Resort & SPA - с 31 декабря по 2 января: от 35 000 до 50 000 руб./сут./чел. или от 52 000 до 70 000 руб./сут./2 чел. Заезд с 2 до 8 января минимум на двое суток: от 9500 до 24 000 руб./сут./чел. или от 14 000 до 24 000 руб./сут/2 чел.

«Чкаловские дачи» - с 31 декабря по 2 января: 26 000 руб./2 чел., 30 000 руб./2 чел., 34 000 руб./4 чел. Билеты на новогоднюю программу: для взрослых и детей с 12 лет - 10 000 руб., для детей до 12 лет - 8000 руб.

Horizon Patio Hotel - аренда коттеджа с 31 декабря по 2 января - 120 000 руб./2 сут., с 2 по 8 января - 26 400 руб./сут.

«Теремки» - аренда коттеджа с 31 декабря по 3 января - 60 000 руб./3 сут., с 5 по 7 января - 31 000 руб./2 сут., остальные январские выходные - 13 000 руб./сут.

«Голубое озеро» - аренда коттеджа с 31 декабря по 8 января - 20 000 руб./сут.

«Дружба» - двуспальный номер c 31 декабря по 8 января - от 7000 руб./сут., номер «люкс» для 4 человек - 14 000 руб./сут.

«Морозово» - двуспальный номер от 6670 руб./сут.

«Сибиряк» - аренда коттеджа - от 13 500 руб./сут./2 чел., аренда шале - от 15 000 руб./сут./2 чел.

Популярные вопросы и ответы

Как арендовать дом в Новосибирске?

Позвоните тому, кто дал объявление, или узнайте информацию на сайте базы отдыха. Прежде чем подписывать договор, съездите на место, осмотрите дом и территорию. Обязательно попросите расписку о внесенной предоплате, если такой пункт не предусмотрен стандартными бумагами. Не забывайте, что в праздники часто действуют невозвратные тарифы - если ближе к поездке вы передумали, вернуть предоплату уже не получится. Также помните, что коттеджи и дома во время новогодних каникул сдают минимум на двое суток.

Что делать, если сняли бронь дома на Новый год?

Если не хотите потерять внесенную предоплату, то нужно обязательно заключать договор, где прописать необходимый пункт. Но арендодатели могут и не пойти на такое условие. Если бронь отменили, скорее ищите другой подходящий вариант дома за городом, пока цены не взлетели.

Какая погода будет в Новосибирске на новогодние праздники?

В Новосибирске и области на Новый год часто стоят трескучие морозы. В начале января могут быть и потепления до 0. В любом случае ищите такой коттедж, где можно провести время весело и комфортно и когда за окном бушует вьюга, и когда светит солнце.

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