«Парни говорили, что мое место на кухне»: откровенная история девушки-вратаря с розовой клюшкой

Настя оказалась единственной девушкой в команде. Фото: vk.com/llhn2013

21-летняя Анастасия Злобина о хоккее знает побольше многих мужчин. Она не только знала биографии хоккеистов ее любимой «Сибири», но и сама отбивала шайбу на воротах. Она - экс-вратарь нескольких любительских команд, а сейчас - хоккейный судья. Свою историю девушка рассказала КП-Новосибирск.

«ВДОХНОВИЛ САЛАК»

В 14 лет Настя вместе с папой-болельщиком смотрела хоккей дома и ходила на одну игру каждой домашней серии игр «Сибири».

- Мама вообще хоккеем не интересовалась, пока я не начала играть, - смеется Настя. - Но меня хоккей постепенно стал захватывать: я изучила историю каждого игрока, хотя даже мой папа столько о них не знал.

Настя тренировалась в любительской команде. Фото: vk.com/llhn2013

Когда хоккейный клуб «Сибирь» объявил конкурс поделок среди болельщиков, Настя решила в нем поучаствовать. Заняла второе место, и ее пригласили на экскурсию в ЛДС «Сибирь».

- Я не знала, что подарком станет мастер-класс от моего любимого игрока - вратаря Александра Салака. Я, конечно, еще не умела играть, но Салак меня подбадривал, я даже забила шайбу в его ворота, - вспоминает Настя. - И в тот момент я поняла: хочу быть как он.

В первой команде Насти были только девушки. Фото: vk.com/llhn2013

Когда Настя рассказала о своем решении родителям, мама ее поддержала. А вот отец был против.

- Папа переживал, что хоккей - это спорт, где часто получают травмы. Он не хотел, чтобы я оказалась с переломами в больнице. Но я настояла и пришла в любительскую женскую хоккейную команду «Гризли». Я встала на ворота: я занималась конным спортом, поэтому физическая форма у меня была хорошая, - объясняет Настя.

ЗАЯЧЬИ УШКИ И РОЗОВАЯ КЛЮШКА

Но вскоре Настя сменила команду - перешла в «Стрижи». Туда ее, кстати, брать сначала не хотели.

- Аргумент был простой: единственная девочка в команде. А если пострадаю? - говорит Настя. - В итоге меня взяли, сказали, что я буду первой и единственной девочкой в команде.

Настя своей клюшкой с розовой обмоткой отбила немало шайб. Фото: vk.com/llhn2013

На лед вместе с Настей выходили парни разного возраста, и некоторые спортсмены ее не поддерживали и не стеснялись об этом заявлять.

- Мне говорили: «Твое место на кухне». И с таким отношением девушки в хоккее сталкиваются часто, независимо от того, лучше мужчин они играют или нет. В ответ на такие высказывания, когда у меня появилась возможность купить свою форму, я сделала на ней розовую окантовку. И клюшка у меня тоже была с обмоткой розового цвета, - описывает Настя. - А еще я носила повязку - заячьи уши, которые выглядывали из-под шлема. И не стеснялась подчеркивать, что я - девушка! И не на льду я стала более женственной, ношу красивые наряды.

Форма Насти весит 23 килограмма. Фото: vk.com/llhn2013

К слову, о форме: весит она около 23 килограммов. Не всякий мужчина сможет кататься с таким дополнительным весом на коньках, а вот Настя с этим справлялась.

- Когда нормальные девушки просили себе в подарок косметику, я просила у родителей щитки. Форма сама по себе дорогое удовольствие: стоит около 200 тысяч рублей, - уточняет Настя. - Однажды я принесла свою форму на урок в школу, где рассказывали о хобби. Одноклассники, конечно, были впечатлены. Я очень хрупкая, и в эту форму, казалось, могло поместиться три меня.

У Насти - два высших образования. Фото: предоставлено Анастасией ЗЛОБИНОЙ.

ХОККЕЙ ПОМОГ НАЙТИ ЛЮБОВЬ

Сейчас Настя - хоккейный судья. Кроме того, девушка получила два высших образования: когда она не на льду, преподает английский язык. А еще забила шайбу в ворота Купидона: нашла свою любовь.

- Мой парень тоже судья, мы познакомились на соревнованиях, встречаемся два года. Раньше на парней у меня просто не было времени: спорт, учеба , - добавляет Настя. - И ни о чем не жалею!

Спорт помог Насте найти свою любовь. Фото: предоставлено Анастасией ЗЛОБИНОЙ.

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