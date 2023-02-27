«Подумала, что подружка снежок кинула»: в Новосибирске на 9-летнюю девочку рухнула глыба льда с карниза

Глыба льда упала с карниза. Фото: предоставлено Олесей

ЧП произошло 23 февраля в Дзержинском районе возле дома по адресу Лазарева 26а: на 9-летнюю девочку упала глыба льда.

- Дочка гуляла на улице с подружкой, они решили пойти к ней домой. Тротуар находится под самой крышей: дочка там остановилась, достала телефон. И в этот момент у нее из кармана что-то выпало. Она наклонилась поднять, и в этот момент с карниза на нее рухнула глыба, - рассказала КП-Новосибирск Олеся, мама девочки.

По словам женщины, дочка сразу не поняла, что произошло. Подумала, что в нее подруга снежок кинула.

- Сначала, видимо, немного на не упало, а потом — вся эта наледь. К дому в тот момент подходили мужчина и женщина: они видели, как все произошло. Мне позвонили, я приехала и забрала ребенка, - говорит мама девочки.

ЧП произошло в этом месте. Фото: предоставлено Олесей

Олеся отвезла дочку в больницу. Врачи диагностировали у девочки многочисленные переломы в грудном отделе.

- У нее сломано 4 позвонка. Дочку положили в больницу. 1 марта пойдем на МРТ, чтобы нам поставили более точный диагноз, - объясняет женщина. – Дочка занимается футболом, но пока со спортом придется повременить.

Олеся написала заявление в полицию. Сейчас к делу подключились следователи. Они начали проверку.

- В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании, отвечающих за своевременное выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи обслуживаемого многоквартирного жилого дома, — сообщили в региональном Следственном комитете.

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