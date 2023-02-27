«Или убьет, или инвалидом оставит»: в Новосибирске хоккеиста обвинили в избиении жены

Женщина утверждает, что муж регулярно ее избивает. Фото: предоставлено соседями

Жители многоэтажки в Ленинском районе бьют тревогу: они уверяют, что в одной из квартир экс-игрок в хоккей с мячом избивает свою супругу на глазах четырехлетнего сына.

- Она для него груша для битья. И у ребенка психика нарушена! - негодуют соседи. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

«ХОДИТ ВСЯ В СИНЯКАХ»

Изначально ролик с жалобами молодой женщины на мужа появился в социальных сетях. Но вскоре она пошла на попятную, мол, сама виновата, все перепутала. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с соседями семьи хоккеиста, и те заявили: муж регулярно бьет супругу. Кроме того, в семье есть трехлетний мальчишка, который наверняка нелегко переносит семейные скандалы. Лена* и Митя* переехали в новую квартиру около 3 лет назад. По словам соседей, они постоянно слышат, как мужчина кричит на свою супругу.

- Она работает фармацевтом, он вроде зубным техником. Ей 25, а ему 36 лет. Они живут на втором этаже, а его крик слышно даже на седьмом. Митя кроет ее отборным матом, колотит постоянно, а она плачет, кричит, - рассказала КП-Новосибирск соседка Лены и Мити.

По словам жителей дома, Лену регулярно видят с синяками на лице.

- Я спрашивала у нее в прошлом году напрямую: «Муж тебя бьет?» Она мне все как на духу и рассказала. Вроде попросила помощи, а потом пошла на попятную. Боится его. Митя постоянно пьет, а после этого начинает ее колотить. Как мне рассказывали, он выбил ей зубы, а потом сам же и вставил, - говорит еще одна соседка супружеской пары.

Соседи шумной парочки даже сами пытались найти управу на Митю, вызвали как-то ночью полицию. Лена тогда отказалась писать заявление.

- Она сказала, что это их семейное дело и они сами разберутся, а перед Новым годом Лену видели избитую. Она попала на камеру домофона. Нос сломан, все в крови, под глазами опухло - и опять никуда не заявила об этом, - возмущаются жители подъезда. - Грудь ей пробил настолько сильно, что синяк был огромный.

- А за что Митя бьет Лену?

- Да просто так. Он обращается с ней как с тряпкой. Пришел домой, выпил - и давай издеваться над девчонкой.

«ВЫ КОГО ВЫРАСТИТЕ?»

Соседей пары волнует судьба не только молодой мамы, но и ее сына. Мальчишка ходит в садик, но регулярно становится предметом для шантажа.

- Лена сама рассказывала, что не может уйти от мужа, потому что он заберет у нее ребенка. Сам же Митя пытается выставить Лену алкоголичкой. Видео снял какие-то, что она там якобы пьяная. Да никогда такого не было! - делится одна из соседок Лены.

По словам местных жителей, их ребенок настолько испуган, что даже боится заступиться за маму.

- Я спрашивала у Лены, как сын реагирует. Она рассказала, что, как только Митя начинает ее бить, мальчик уходит в комнату. Какой пример ему отец подает? - недоумевает еще одна соседка Лены.

Соседи переживают, что когда-нибудь Митя может не рассчитать силу.

- Он ее убьет или инвалидом сделает! А что тогда будет с ребенком? - снова задаются вопросом местные. - Мы готовы были ее спрятать, чтобы она могла нормальную жизнь начать, но как только поднимается шумиха, Лена пятится назад и говорит, что ничего не нужно делать и помощь не нужна.

КП-Новосибирск попыталась поговорить с самой Леной, но она отказалась от комментариев. Есть ли у нее возможность уйти к родственникам? Соседи говорят, что женщина приехала из Чанов, ее родной отец сам в свое время бил мать. Кроме того, он выпивает. И, скорее всего, не встанет на защиту дочери, так как считает, что та сама во всем виновата.

КП-Новосибирск обратилась к детскому омбудсмену Новосибирской области, чтобы узнать, проверят ли эту семью.

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