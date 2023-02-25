«Краны перекрыли, но вода всё равно бежала»: в Новосибирске затопило два этажа новостройки

В Новосибирске затопило два этажа панельной новостройки. Фото: предоставлено читателями.

В Новосибирске во время праздников затопило десятиэтажку в Кировском районе. В панельном доме на Виктора Шевелёва, 24, построенном в 2019 году, прорвало стояк водоснабжения.

Авария произошла в ночь на 25 февраля в квартире на втором этаже. В три часа ночи по квартире плавали детские игрушки, в огромном море на полу лежали бесполезные по сравнению с масштабом трагедии полотенца. Семья с детьми затопила соседей снизу, вода разливалась по всему этажу и мощным потоком вырывалась на лестницу.

– Как заехали в этот дом, так никто ничего там и не ремонтировал. Дом новый, ему пяти лет нет. Стояк прорвало, краны мы перекрыли, но вода всё равно бежала. А трубы, которые расположены до крана – это ответственность управляющей компании, – анонимно рассказал КП-Новосибирск владелец затопленной квартиры. – Пока просушимся. В ближайшем будущем придётся пол менять.

В разлившемся по квартире море плавали игрушки и полотенца. Фото: предоставлено читателями.

Жительницу квартиры на первом этаже затопило, когда она была на работе в ночную смену. Она сообщила КП-Новосибирск, что к её приходу в квартире чувствовалась сырость, но воды на полу уже не было.

– Починили всё довольно быстро. В аварийной службе приняли мою заявку, сказали, что делать. Сразу отправили слесарей, чтобы они воду перекрыли. Уже к 9 часам проводили работы. Инженер должен прийти завтра, но с управляющей компанией получится что-то решить только в понедельник, – сообщила КП-Новосибирск соседка снизу.

Теперь жильцам затопленных квартир придётся делать ремонт заново. За свои средства, либо управляющая компания возместит ущерб – будет известно уже после праздников.

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