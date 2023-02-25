Новосибирцы устроили гендер-пати на колесе обозрения у набережной

Семья узнала пол ребёнка с помощью колеса обозрения. Фото: стоп-кадры видео Кристины Поляковой.

Семья бизнесменов из Новосибирска устроила на Михайловской набережной световое шоу, чтобы узнать пол своего ребенка. Гендер-пати на колесе обозрения состоялось в день рождения беременной Кристины Поляковой, 24 февраля. Сюрприз устроил её супруг Артём.

– Изначально я хотела разрезать торт и узнать пол по цвету начинки, но муж сделал мне сюрприз и всё переиграл. Он хотел сделать это как-то необычно, масштабно, чтобы запомнилось на всю жизнь. Так и пришла к нему идея про колесо обозрения. Сам договорился и организовал всё, – рассказала КП-Новосибирск Кристина. – У меня очень предприимчивый муж, за это его люблю.

Артём заранее предупредил супругу, что устраивает гендер-пати, договорился с друзьями и администрацией «Дома с Колесом». После УЗИ врач написал пол ребенка и положил бумажку в конверт. Его отдали администратору колеса обозрения – он первым узнал пол ребёнка Поляковых.

Световое шоу началось в 19:30 при всех посетителях Михайловской набережной, включая родных и друзей супругов. Колесо меняло цвета с розового на синий, затем на нём проплыла надпись: «У вас будет…» – и загорелся синий цвет.

– В общем, у нас будет сын, – констатировала счастливая мать.

– У нас подобные мероприятия проводят регулярно, несколько раз в месяц. Если задача не сложная, то и за день можно устроить, но чем раньше предупредит заказчик, тем лучше. Для юридических лиц стоимость от 5 тысяч, для физических один показ будет стоить 10 тысяч рублей, – прокомментировал КП-Новосибирск представитель «Дома с Колесом».

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