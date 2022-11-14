«Сидел возле погибшей мамы»: таксу, пропавшую в Новосибирской области, нашли в другом регионе

Пса не могли найти неделю. Фото: предоставлено Сергеем Кузнецовым

Чудеса случаются, если в них верить. Две таксы убежали из родного поселка в Новосибирской области и не смогли вернуться домой. Одна из потеряшек умерла, но второй, более молодой пес сумел дождаться спасения и попал в Томск. По счастливой случайности такса даже сумела вернуться к хозяевам. О необычном путешествии - в материале КП-Новосибирск.

ВЫПАЛ СНЕГ, СПУТАЛ СЛЕДЫ, СБИЛ ЗАПАХ

Таксы Боня и Жофрей жили в поселке Барлакский в Мошковском районе. Боне было 10 лет. Семилетний Жора - ее сын, которого хозяева решили оставить у себя. Он флегматик, спокойный, аскетичный в общении пес. Никто не думал, что ему придется попасть в подобную передрягу.

Жофрей и Боня на руках у хозяина. Фото: предоставлено Алексеем

Собаки жили в частном доме и всегда были на самовыгуле. Побегают да вернутся в дом. 8 ноября парочка ушла на очередную прогулку, но вечером не вернулась.

- В этот день выпал первый снег, Жофрей с Боней могли далеко отбежать от дома и не найти след обратно, ведь снег гасит запахи. Мы в этот же вечер начали их искать, но безуспешно. На следующий день - новая попытка, все впустую, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, хозяин пса.

Оказавшись одни в заснеженных полях, Боня и Жофрей, скорее всего, не прекращали поиски дома. Собаки бежали, видимо, на шум дороги, так и оказались на трассе Новосибирск - Томск. Что случилось дальше, никто не видел. Как предполагают хозяева, Боня умерла, возможно, от истощения, она же была уже немолода. Жофрей не смог бросить маму одну и преданно сидел рядом. Ждал, когда человек протянет им руку помощи.

«БЫЛ ЗАМЕРЗШИЙ И ИСПУГАННЫЙ»

10 ноября томич Сергей Кузнецов увидел на трассе собаку. Мужчина возвращался из Новосибирска домой.

- Я ехал по Северному объезду и заметил у трассы таксу. Очень удивился, ведь эта порода не приспособлена к жизни на улице. Я остановился и убедился, что людей рядом нет. Подошел к псу, а он отбежал, - описал тот день КП-Новосибирск Сергей, спаситель пса. - Я увидел, что рядом лежит мертвая такса, припорошенная снегом. Позвал пса, он не откликнулся, но, когда я открыл дверь машины, пес быстро запрыгнул в салон.

Сергей забрал Жофрея домой. Фото: предоставлено Сергеем Кузнецовым

Жофрей был замерзший и испуганный. Сергею ничего не оставалось, как отвезти его к себе.

- Дома пес быстро освоился. Водили его гулять, ел он прекрасно. Первые два дня не гавкал, а потом уже начал облаивать других собак, прохожих. Начал адаптироваться. Мы с супругой не знали, где кого искать, поэтому я просто выложил объявление о поиске новых или старых хозяев в соцсети, - говорит томич.

Тем временем в Новосибирской области шли поиски потеряшек.

ПОМОГ КОНЧИК УХА

Жена и дочь Алексея не сдавались - искали домашних любимцев всеми возможными способами. Листая в очередной раз новостную ленту, нашли пост Сергея. Пригляделись, а с фотографии на них большими глазами смотрит Жофрей.

- Мне пришло в соцсетях сообщение от девочки: «Вы нашли нашу собаку». Я сначала не поверил, начал выспрашивать, просил скинуть видео с собакой. Девочка сказала, чтобы мы посмотрели на кончик ушка - его там нет. Мы глянули - и вправду! - вспоминает Сергей. - Я бы так даже внимания не обратил.

Дочка Алексея нашла пост. Фото: предоставлено Сергеем Кузнецовым

13 ноября Алексей вместе с женой приехал в Томск забирать пса.

- Он сначала так неуверенно шел, а потом, когда узнал нас, кинулся облизывать и ластиться. Было видно, что он соскучился. Всю дорогу до дома ехал у меня на коленях, - говорит Алексей. - Теперь Жофрей точно никуда не убежит. Мы поставим ему GPS-навигатор и будем смотреть, где он. И еще поедем на то место, откуда его забрали. Хотим найти нашу погибшую Боню.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

Одного из псов удалось забрать домой, все завершилось относительно удачно. Но юрист Михаил Спиридонов отмечает, что собака на самовыгуле - всегда неоправданный риск, причем и с юридической точки зрения.

- Собственник несет ответственность за свое имущество. А собака им является. Какая это будет ответственность, зависит от степени вреда. Покусает собака кого-то - наступит, к примеру, гражданско-правовая ответственность в виде возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, - объяснил КП-Новосибирск Михаил Спиридонов, юрист.

Зоозащитники тоже отмечают, что самовыгул - это неоправданный риск. Пес может попасть под машину или покалечиться другим способом.

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