Концерт собрал около 5 тысяч зрителей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Рассказываем, что произошло после концерта «Руки вверх!» в Новосибирске 14 ноября 2022. Концерт культовых музыкантов 90-х и 00-х собрал в ЛДС около 5 тысяч преданных фанатов. Новосибирцы успели и от души потанцевать под любимые песни, и зажечь фонарики на телефонах, вспомнив медляки на школьных дискотеках. В завершении шоу артисты выпустили в зал целое море красных шариков с символикой группы, которые зрители радостно понесли домой.
В конце выступления зрителям раздали красные шарики.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Правда, на пути к этому самому дому у новосибирцев ожидали несколько препятствий. Для начала, выходить из здания некоторым пришлось едва ли не с боем. В коридорах ЛДС мигом образовалась толпа, единым потоком сносившая всех к выходу.
Улицы у ЛДС заполонили фанаты.
Фото: Алена ЛЮБИМОВА
Когда же фанатам Сережи Жукова все же удалось добраться до гардероба и выйти на улицу, их ожидал следующий этап квеста – транспорт. Тем, кто решился ехать на такси, пришлось смириться с взлетевшим вверх ценником. По словам людей, за поездку до левого берега агрегатор выставлял цену в 500 с лишним рублей, а до Первомайского района – в 700 с лишним.
Цены на такси сильно выросли.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Несладко придется и тем, кто собирается ехать домой на общественном транспорте. На остановке у ЛДС уже собрались десятки людей с красными шариками, пытающихся втиснуться в автобусы и маршрутки. Вероятно, от образовавшейся давки не в восторге будут и другие пассажиры.
Многие решили ехать домой на общественном транспорте.
Фото: Анна ПАШАГИНА
А пока новосибирцы едут домой, то активно делятся снимками и видео с концерта в соцсетях.
Красные шарики теперь повсюду.
Фото: Анна ПАШАГИНА
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер