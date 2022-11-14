Концерт собрал около 5 тысяч зрителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рассказываем, что произошло после концерта «Руки вверх!» в Новосибирске 14 ноября 2022. Концерт культовых музыкантов 90-х и 00-х собрал в ЛДС около 5 тысяч преданных фанатов. Новосибирцы успели и от души потанцевать под любимые песни, и зажечь фонарики на телефонах, вспомнив медляки на школьных дискотеках. В завершении шоу артисты выпустили в зал целое море красных шариков с символикой группы, которые зрители радостно понесли домой.

В конце выступления зрителям раздали красные шарики. Фото: Анна ПАШАГИНА

Правда, на пути к этому самому дому у новосибирцев ожидали несколько препятствий. Для начала, выходить из здания некоторым пришлось едва ли не с боем. В коридорах ЛДС мигом образовалась толпа, единым потоком сносившая всех к выходу.

Улицы у ЛДС заполонили фанаты. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Когда же фанатам Сережи Жукова все же удалось добраться до гардероба и выйти на улицу, их ожидал следующий этап квеста – транспорт. Тем, кто решился ехать на такси, пришлось смириться с взлетевшим вверх ценником. По словам людей, за поездку до левого берега агрегатор выставлял цену в 500 с лишним рублей, а до Первомайского района – в 700 с лишним.

Цены на такси сильно выросли. Фото: Анна ПАШАГИНА

Несладко придется и тем, кто собирается ехать домой на общественном транспорте. На остановке у ЛДС уже собрались десятки людей с красными шариками, пытающихся втиснуться в автобусы и маршрутки. Вероятно, от образовавшейся давки не в восторге будут и другие пассажиры.

Многие решили ехать домой на общественном транспорте. Фото: Анна ПАШАГИНА

А пока новосибирцы едут домой, то активно делятся снимками и видео с концерта в соцсетях.

Красные шарики теперь повсюду. Фото: Анна ПАШАГИНА

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