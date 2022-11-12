«Бьют её, шантажируют детьми и держат взаперти»: новосибирец обвинил родителей девушки в издевательствах над ней

Девушку били по голове и по лицу. Фото: предоставлено героем пуликации.

Влад* и Дарина* познакомились в вечерней школе. Ей было 14, ему 15. Влюбились друг в друга. Чувствам подростков помешали разные менталитеты. Дарина - из азербайджанской семьи. Родители девушки были против русского парня. Спустя 9 лет они встретились и попытались построить семью. Но, как говорит Влад, им не дают. Парень утверждает, что любимую держат в плену и избивают отец и бывший муж. В запутанной истории разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

ВЫДАЛИ НАСИЛЬНО ЗАМУЖ

В 2013 подростки познакомились в вечерней школе. Дарину отправили туда из-за беременности. А Влад учился там, потому что работал.

– Она в школу принесла CD-диски со свадьбы. Я еще тогда удивился, какая свадьба, тебе сколько лет? Она объяснила, что у них такие порядки. Ее выдали в 14 лет насильно за 29-летнего мужчину. У них помолвка была в Турции. Отношения у них сразу не складывались: она говорила, он издевался над ней, бил. У нее тогда случился выкидыш. Ее родители на это закрывали глаза. Мол, стерпится-слюбится. Учителя знали, что у Дарины отец-бизнесмен, поэтому и не лезли в семью, – рассказал КП-Новосибирск Влад.

Подростки общались, чувства между ними крепли. Родители Дарины, видя, что дочь влюбилась в другого, спрятали ее. Сначала отправили в Таиланд, потом в Турцию. А после – в Азербайджан. Девочка сначала писала оттуда Владу, жаловалась, что живет как прислуга. А потом связь прервалась.

НИКОГДА ЕЕ НЕ ЗАБЫВАЛ

В 2021 году Дарина вышла на Влада. Так уже во взрослом возрасте они возобновили общение. Девушка рассказала, что живет по-прежнему с мужем, у них уже двое детей. А Влад признался, что сидит в колонии за кражу и попытку угона, но не может забыть любовь юности. Девушка тоже писала, что любит его. В итоге пара договорилась, что Влад освободится и заберет Дарину к себе. Родственники, естественно, не пришли в восторг от судимого кавалера.

– Я никогда ее не забывал. За эти годы понял, что люблю ее и хочу быть только с ней. Дарина писала мне, что муж, хотя официально они даже не расписаны, ее бьет, насилует. Даже сбивал ее на машине. У нее после этого кровотечение открылось. Кое-как он ее до больницы довез. Она писала на мужа заявление. Но его заставил забрать отец. Сказал, что она позорит семью, – рассказал КП-Новосибирск Влад, – Побои были бесконечными. Я считал дни до освобождения, чтобы спасти ее. Когда вышел, она забрала детей и сбежала ко мне.

Влад считает, что у них был шанс на нормальную жизнь и семью. Он устроился на работу, занимается стройкой.

- Семью я мог обеспечить. Дети ее меня приняли хорошо, я тоже к ним привязался, - говорит мужчина.

ГОВОРИЛИ МНЕ ГОТОВИТЬ ГРОБ

Семейная идиллия длилась недолго. Родственники Дарины всячески препятствовали отношениям.

– Дарине звонила ее мать, предупреждала, что отец ездит по городу с битой и ищет её. Говорила, что найдет и исколотит до полусмерти. А мне и отец Дарины, и её бывший сожитель советовали готовить гроб, – говорит Влад.

Парень добавил, что трудился с утра до ночи, чтобы обеспечить семью.

Влад считает, что у них был шанс на нормальную жизнь и семью. Он устроился на работу, занимается стройкой. Фото: предоставлено гером публикации.

– Но ее родня считает, что раз я сидел, то нет у меня шансов. Они начали пытаться усугублять нашу финансовую историю. Когда Дарина жила с ними, отец набрал на нее кредитных карт. И как только она переехала ко мне, он намеренно платить перестал. Плюс сама Дарина брала микрозайм, но погасить его пока не вышло. И ее родители шантажируют, что она никто, у нее нет работы и долги. Но вообще-то она учится в меде на хирурга, – пояснил Влад.

ЗАБРАЛИ ДЕТЕЙ

В конце лета 2022 года, рассказал Влад, Дарине позвонила ее мать, пригласила с детьми в гости. Заверила, что отец успокоился. Сказала, что скучает по внукам.

– Дарина обрадовалась и поехала. Но там у нее забрали детей, саму её избили. Дарина тогда уехала. Стала жить на два дома: часто виделась с детьми. Но в каждый свой визит сталкивалась с угрозами и побоями,– добавил Влад, – Когда мы по видео звонили детям, они просили меня забрать их оттуда. Плакали, кричали, что хотят жить со мной и Дариной.

На днях Дарина в очередной раз поехала к детям. И пропала. Чуть позже она позвонила и коротко сказала Владу, что решила с ним разойтись, что отец простил её.

– Конечно, я не поверил! Понял, что ее избили. А потом ей удалось выйти ещё раз на связь со мной. Оказалось, что отец и бывший муж ее избили, закрыли в доме. Произошло все это на глазах у детей. Били ее по голове, разбили лицо. А у нее киста, если она разорвется от побоев, Дарина умрет, – рассказал КП-Новосибирск Влад. – Она прислала мне фотографии с разбитым лицом. Сказала, что вырваться из дома не может. Плакала, что ее заперли и следят за ней.

По словам Влада, он обратился в полицию. Написал заявление. Говорит, что на место отправляли наряд. Но, утверждает парень, правоохранителям никто не открыл, и они уехали. – Я дал полицейским номер Дарины. Но они с ней не связывались.

ГЛАВНОЕ - ВЫЗВОЛИТЬ ЕЕ

Влад добавил, что Дарина боится, что потеряет детей навсегда. Родственники, по её словам, хотят лишить её родительских прав. Сейчас с ней нет связи. Но он поговорил с ее матерью, аудио разговоров есть в редакции КП-Новосибирск. Женщина не отрицает, что ее дочь избил отец. Но считает, что заслуженно. Также в разговоре говорит, что Дарину поставили перед выбором: или дети, или Влад.

– Ну и что что он (отец Дарины) вчера нас поругал? Он тоже меня побил и ее поругал, а как? - говорит мать девушки. - Ты ещё не знаешь, что такое семейная жизнь, что такое отец!

Влад добавил, что находится под административным надзором. Любое правонарушение для него чревато возвращением в колонию.

– Если у меня не было бы такое шаткое положение, я давно бы поехал туда и забрал ее. Понимаю, если меня закроют, ее никто не спасет. Сейчас главное - вызволить ее. А там уже смотреть по ситуации. Дарина говорит, что хочет попасть в отделение полиции и написать заявление на тех, кто издевается над ней, – пояснил Влад.

КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, там уже уточняют информацию.

*Имена героев изменены

​К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber