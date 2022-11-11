В ДТП погибли два человека, еще шесть пострадали. Фото: прокуратура НСО

В пятницу, 11 ноября, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси и «Тойоты». Как рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области, авария унесла жизни двоих человек, около шести получили травмы.

Напомним, транспортные средства столкнулись на перекрестке улицы Титова и Широкого переулка. Изначально сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.

Ситуацию прояснили в МВД. По их данным, жертвами ДТП стали водитель и пассажир иномарки. Также пострадали по предварительной информации два пассажира «Тойоты» и четыре человека, ехавших в маршрутке.

На месте ДТП работают полиция и прокуратура. Фото: ГУ МВД России по НСО

− Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются сотрудниками полиции, − добавили в ведомстве.

КП-Новосибирск нашла очевидцев смертельной аварии. Как рассказала местная жительница по имени Алена, обе машины ехали на большой скорости.

− Иномарка ехала на большой скорости. На перекрестке не вошла в поворот, а с другой стороны маршрутка мчалась как бешеная. Там было или лобовое столкновение, или в бок, − сообщила КП-Новосибирск сибирячка.

В салоне иномарки нашли бутылку от спиртного. Фото: прокуратура НСО

Новосибирец Евгений должен был ехать в этой самой маршрутке. Но по счастливому стечению обстоятельств мужчина не успел на нее.

− Водитель «Тойоты» разбился насмерть. Я проезжал мимо и видел страшную картину − у маршрутки разбиты окна. Много скорых, − поделился подробностями очевидец.

После страшного ДТП прокуратура Новосибирской области начала проверку. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Денис Петраш.

По факту смертельного ДТП организована проверка. Фото: прокуратура НСО

− Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и соответствия дорожных условий нормативным правилам, − уточнили в прокуратуре.

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