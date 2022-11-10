«Был как огромный шерстяной колобок»: семья новосибирцев встретила в лесу медведя-шатуна, гнавшегося за лосем

Семья новосибирцев области встретила в лесу медведя-шатуна, гнавшегося за лосем. Фото: МАКЕЕВ Иван. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска Ирина – хозяйка игривого хаски. Гулять с питомцем в городе почти невозможно – он все время норовит убежать. Поэтому сибирячка часто выезжает с любимцем семьи в лес. Есть у них уже привычное место – у Северного объезда. Однако после последней прогулки Ирина не хочет возвращаться туда, да и другим не советует. В лесном массиве она и её семья заметили бурого медведя. В нескольких метрах от себя… Ирина до сих пор отходит от увиденного. Ведь встреча с лесным жителем могла закончиться плачевно. Об этом женщина рассказала КП-Новосибирск.

– В воскресенье, 6 ноября, днем приехала вместе с детьми и мамой, ну и, конечно, с собакой в лес. Прошли до первого пересечения. Обычно мы разворачиваемся и идём обратно, а тут решили пройти ещё немного. Ведь на улице было тепло, солнышко проглядывало. Второе пересечение было рядом. Там прекрасно слышно, как по трассе ездят машины. Мы приостановились на пол пути второго пересечения, игрались с детьми. И тут видим такую картину: на втором пересечении бежит довольно крупный лось. Я сперва подумала, что это моя собака его гонит, он у меня ещё тот охотник. Я только окрикнула пса, как на небольшом промежутке от лося увидела бурого медведя, бежащего за ним! Он смотрелся, как огромный шерстяной колобок. Бежал примерно в 200 метрах от нас, – поделилась с КП-Новосибирск Ирина.

Новосибирцы оторопели от увиденного. Медведь, к счастью, не заметил их. А еще, говорит Ирина, повезло, что их игривый Хаски Айк отвлекся и не привлек внимание лаем:

– Как нас медведь не заметил, не знаем! Видимо, очень увлёкся добычей. И то, что Айк их не учуял, не смотря на свой отменный нюх, чудо какое-то! Да и слава богу! – говорит Ирина. Ирина и её родственники пришли в себя. Быстрым шагом поспешили к машине. Женщина говорит, что шли и все время оборачивались. Всем было страшно.

– Конечно, мы очень испугались. Мы уже всякие варианты дома продумывали, что и как могло случиться. Переживали, поймал он тогда лося или всё таки сохатому удалось убежать. Откуда медведь там взялся, не знаю! Мы там 2 года гуляем и как 4 года за грибами туда ездим. Видела 1 раз за это время лося, а тут надо же – медведь! Ирина не зря вздыхает с облегчением. Как рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, семье новосибирцев просто повезло. Ведь встретили они очень опасного бурого хищника.

– Этот медведь так называемый шатун. То есть нежелающий залегать в берлогу или кем-то сильно потревоженный в берлоге. Возможно, раненый, больной или не набравший достаточного запаса жира, чтобы залечь в берлогу. К началу ноября все медведи должны быть в берлогах. Они там не впадают в оцепенение, не снижают температуру тела, а медведицы рожают и выкармливают молоком детенышей. То есть спят медведи чутко! Поэтому и их нельзя тревожить во избежание появления таких вот шатунов, которые очень опасны для людей и подлежат, увы, отстрелу, – сообщил КП-Новосибирск ученый.

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