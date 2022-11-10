Какое жилье выбрать, если нужно переехать как можно быстрее?

Фото: ГК «Расцветай»
Вторичка или сданное жилье в новом комплексе? Многие сталкиваются с этим вопросом при выборе готовой квартиры.
- Вместе с квартирой в новостройке покупатель получает новые инженерные коммуникации, дизайнерские подъездные холлы и современную благоустроенную придомовую территорию, - рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».
«Расцветай на Обской» - сочетание нескольких оптимальных параметров.
1. Удобная транспортная доступность, 7 минут на машине до метро «Речной вокзал», пешком можно дойти за 15 - 20 минут.
2. Остановки общественного транспорта.
3. Михайловская набережная.
4. Прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска - улицу Большевистскую или улицу-дублер Обскую создает дополнительное удобство для автомобилистов.
С точки зрения инфраструктуры, место тоже удачное. Рядом с домом гипермаркет «Лента». Это обжитой район, здесь есть детские сады, поликлиника, школа.
У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.
В «Расцветай на Обской» благоустроен уютный двор, где детям будет комфортно и безопасно. Фото: ГК «Расцветай»
Интерьерные решения подъездов перекликаются с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно заметить плавность речной волны, прочность природного камня и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.
В «Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Площадь двух- и трехкомнатных квартир в «Расцветай на Обской» - 72,7 и 87 квадратных метров. Планировки продуманны и функциональны - без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.
Современное зонирование придомовой территории «Расцветай на Обской» предполагает наличие уединенных уголков, где можно поработать. Фото: ГК «Расцветай»
Весомое преимущество «Расцветай на Обской» - качество строительства. Качественная инженерия, входные двери, которые не нужно менять, в целом квартиры готовы к косметическому ремонту.
При приобретении жилья в «Расцветай на Обской» можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров: «Господдержка-2020» и «Семейная ипотека».
Офис продаж ГК «Расцветай»: Красный проспект, 165
Тел. (383) 255-88-22
Банки-партнеры: Сбер, Банк ДОМ.РФ, Банк ВТБ (ПАО), Альфа-Банк и др.
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