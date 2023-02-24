«Брызнули из баллончика, пинали в голову»: двух парней избили в центре Новосибирска за отказ дать сигарету

У одного из парне йпосле драки распухло ухо. Фото: предоставлено героем публикации.

ЧП произошло ночью в пятницу, 24 февраля, в центре Новосибирска. На двоих парней напала компания с перцовыми баллончиками. Об этом КП-Новосибирск рассказал отец одного из пострадавших.

- Мой 21-летний сын накануне своего дня рождения был с друзьями в баре рядом с площадью Ленина. Во втором часу ночи часть их компании уехала, он с другом вышел на улицу – встречать вызванное такси. И тут за ними увязалась какая-то компания: стали просить покурить. Сын и его друг им отказали, но та компания не отвязалась. Они стали оскорблять парней, а когда мой сын и его друг обернулись, брызнули им в глаза из перцовых баллончиков, - объяснил КП-Новосибирск отец одного из пострадавших.

Парни упали на тротуар, а нападавшие стали их избивать.

- Били ногами по лицу со всей силы, их не пугало то, что в центре города кругом камеры. Спасло сына и его друга то, что рядом оказались сотрудники ГИБДД: они спугнули эту компанию, - продолжает новосибирец. – Один из нападавших перед тем, как сбежать, забрал старый айфон у сына. Мы на следующий день попытались найти его по геолокации – она привела нас к мусорным бакам. Там мы нашли перцовый баллончик – из него ли распылили в газ лицо парням, я не знаю. А вот сам айфон не обнаружили.

Обоим парням в потасовке серьезно досталось.

- У моего сына распухло ухо, у его друга сейчас гематома на всем лице, - говорит отец пострадавшего.

Парни написали заявление в полицию, но нападавших пока так и не нашли.

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