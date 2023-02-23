«К нему до сих пор несут цветы»: что стало с памятником новосибирской овчарки Дэзи, подорвавшейся на фугасе

С момента трагедии прошло 22 года. Фото: фотокорреспондент Росгвардии Сергей СУСЛОВ

22 года назад - в 2001 году - в Новосибирске на территории воинской части Росгвардии Сибирского округа установили памятник овчарке Дэзи. На полотне белого мрамора выгравированы изображение собаки и памятная дата с описанием событий. Дэзи - минно-разыскная собака. На ее счету было 19 обезвреженных фугасов. Последний она разыскала на дороге недалеко от чеченского села Мескер-Юрт, предупредила о мине своих, а сама погибла.

23 Февраля вспомним историю овчарки, ее хозяина Евгения Зайцева и расскажем, что с памятником сейчас.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ НЮХ

Евгений Зайцев проходил срочную службу на флоте с 1997 по 1999 год. После демобилизации продолжил служить по контракту кинологом, участвовал во второй чеченской кампании. Именно в то время он встретил своего верного напарника - овчарку Дэзи. Это имя у нее по паспорту, оно и указано на памятнике, но тогда Евгений и его сослуживцы звали минно-разыскную собаку Джиной.

Евгений пришел в кинологическую службу в 2000 году. Фото: архив пресс-службы Сибирского округа Росгвардии

У собаки был удивительный нюх, она отличалась даже на фоне своих четвероногих коллег. Хотелось бы послушать о судьбе собаки из уст самого Евгения, жизнь которого она спасла. Но хозяина Джины уже нет, он умер в 2006 году. О судьбе героини рассказывает начальник кинологической службы воинской части.

- В 1998 году в штат ввели минно-разыскных собак. По штату их должно было быть пять. Трех мы подготовили сами, а двух нам предоставил полк войск оперативного назначения. Дэзи была среди них, ее и прикрепили к Жене, - рассказал КП-Новосибирск Александр Иванович Климченко, старший прапорщик, начальник кинологической службы воинской части, которая сейчас относится к Росгвардии Сибирского округа (сейчас мужчина на пенсии. - Ред.).

Евгений был кинологом, как и его отец. Фото: архив пресс-службы Сибирского округа Росгвардии

Первая командировка Дэзи-Джины с Евгением была в Чечню в Надтеречный район. После они вернулись в Новосибирск, отдохнули и поехали обратно. Напарники отлично ладили, понимали друг друга с полужеста и полувзгляда. В конце ноября 2000 года их перебросили в горы в округ деревни Мескен-Юрт. Там и случилось непоправимое.

«ПРОВАЛ В ПАМЯТИ И ЧУВСТВУЮ, ЧТО ЛЕЖУ НА ДОРОГЕ»

Трагедия произошла 28 февраля 2001 года. Джина и Евгений вместе с остальными патрулировали территорию. Овчарка отыскала снаряд на дороге недалеко от чеченского села Мескер-Юрт. Подошла, обнюхала и легла. Для саперов это был знак: в земле фугас. Но именно в этот момент рвануло. Евгений Зайцев рассказывал про тот день, и эти слова попали в документальный фильм «Чувствую себя защитником»:

- Мы вышли за село, на окраину уже. Там была развилка возле свалки, и на обочине вдоль дороги была насыпана куча глины. Подошел досматривать эту кучу. Обнаружили заряд. Он сработал, был радиоуправляемый. Потом провал в памяти и чувствую, что лежу на дороге. Автомата нет, куда-то он отлетел. Руки-ноги потрогал - все на месте, а глаза не мог открыть, веки будто тяжелые.

Джина спасла своего проводника, но взрыв все равно его достал. Евгений потерял один глаз, второй уцелел, но видел всего на 10%. Кроме того, ефрейтору пришлось пережить несколько пластических операций.

Александр Климченко прекрасно помнит те страшные дни:

- Помню, подъезжаем к дому Жени, и оттуда выходит его отец. Он сразу спросил, что случилось. Я рассказал, что Женя подорвался на радиоуправляемом фугасе. От собаки вообще ничего не осталось - только карабин и поводок вроде.

Тогда военные решили, что боевики охотились именно на собаку. Ведь ранее по той же местности проходили саперы, и ничего не случилось. Значит, заряд был рассчитан на то, что обученная разыскная должна лечь.

Евгений с женой около памятника. Фото: архив пресс-службы Сибирского округа Росгвардии

Как сложилась судьба Евгения? В реабилитационном центре Бийска он познакомился с девушкой. Женился на ней, и у них родился ребенок.

- Евгений регулярно приносил цветы к памятнику Дэзи. Даже в день свадьбы приезжал с супругой, возлагал цветы. В 2006 году его не стало. В глазу же остался осколок. Он пошел дальше, и Женя умер, - добавляет Александр Климченко.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ДЖИНЫ

Чтобы почтить память собаки, на территории воинской части установили памятник.

- Это решение приняли кинологи, которые были в моем подразделении. Мы обговорили этот вопрос, утвердили эскиз. Нашли парня, который учился на художника, он сделал набросок, - говорит старший прапорщик.

За памятником ухаживают. Фото: фотокорреспондент Росгвардии Сергей СУСЛОВ

А что с памятником сейчас? Он до сих пор стоит на территории воинской части Росгвардии Сибирского округа. Обновлять его не планируют.

- На территории установлен еще один памятник бойцам, и когда люди приезжают почтить их память, то заходят и к Дэзи, поэтому здесь всегда цветы, - объясняет Александр Климченко.

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