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22 февраля 2023 13:35

«Дочка увлеклась магией, к детям не пускала»: бабушка девочки, сожженной матерью на Алтае, год молила опеку проверить семью

Бабушка девочки, сожженной матерью на Алтае, год просила опеку проверить семью
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Бабушка детей молила опеку забрать малышей у агрессивной матери. Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Бабушка детей молила опеку забрать малышей у агрессивной матери. Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Трагедия, произошедшая в Алтайском крае, обрастает новыми подробностями. Напомним, 40-летняя мать заживо сожгла полуторагодовалую дочку на глазах у восьмилетнего сына у складских помещений в селе Урожайное. Как удалось узнать КП-Новосибирск, бабушка детей, которая живет в Новосибирске, незадолго до смерти девочки пыталась вмешаться в судьбу внуков. Она уговаривала дочь лечь в психбольницу, предупреждала опеку. Хотела забрать детей к себе, но дочь, по ее словам, не подпускала к ним, угрожала. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

Семья состояла на учете как неблагополучная. Фото: Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Семья состояла на учете как неблагополучная. Фото: Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

По данным СКР по Алтайскому краю, многодетная мать (всего у нее трое детей. - Ред.) после того, как подожгла дочь, попыталась сбежать. Суд арестовал женщину, а следователи начали проверку работы органов опеки.

У новосибирской бабушки детей к опеке тоже есть претензии.

- Я год молила опеку проверить семью дочери! В январе 2023 года ее временно ограничили в родительских правах, но не определили детей в социальный центр. А дочка все это время вела себя странно, стала верить какой-то магии. Я уговаривала ее лечь в больницу - она не послушалась, все ездила в село Красный Яр к какой-то Гуле. Меня к детям не подпускала: однажды хотела приехать - она сказала, что похоронит меня, - рассказала КП-Новосибирск бабушка погибшей девочки.

Детям оказывают помощь психологи. Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

Детям оказывают помощь психологи. Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

В школе села Советское рассказали, что семья состояла на учете как неблагополучная. Детям помогали: предоставляли бесплатное питание, учебники и канцелярию, с ними работал психолог.

После трагедии детей определили в больницу и в социальный центр, но бабушка просит, чтобы внуков отдали ей.

- Старший сын дочери - инвалид, учится в седьмом классе, его отец платит алименты. А кто отец среднего сына и дочери, она не говорила, - объяснила КП-Новосибирск бабушка детей. - У меня сейчас жилья нет - снимаю квартиру в Новосибирске. Я хотела бы забрать детей, в Урожайном им будет плохо, особенно мальчику, который видел этот ужас. Ведь там каждый будет ему об этом напоминать. Ребенку теперь это не забыть...

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