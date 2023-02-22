«Дочка увлеклась магией, к детям не пускала»: бабушка девочки, сожженной матерью на Алтае, год молила опеку проверить семью

Бабушка детей молила опеку забрать малышей у агрессивной матери. Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Трагедия, произошедшая в Алтайском крае, обрастает новыми подробностями. Напомним, 40-летняя мать заживо сожгла полуторагодовалую дочку на глазах у восьмилетнего сына у складских помещений в селе Урожайное. Как удалось узнать КП-Новосибирск, бабушка детей, которая живет в Новосибирске, незадолго до смерти девочки пыталась вмешаться в судьбу внуков. Она уговаривала дочь лечь в психбольницу, предупреждала опеку. Хотела забрать детей к себе, но дочь, по ее словам, не подпускала к ним, угрожала. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

Семья состояла на учете как неблагополучная. Фото: Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

По данным СКР по Алтайскому краю, многодетная мать (всего у нее трое детей. - Ред.) после того, как подожгла дочь, попыталась сбежать. Суд арестовал женщину, а следователи начали проверку работы органов опеки.

У новосибирской бабушки детей к опеке тоже есть претензии.

- Я год молила опеку проверить семью дочери! В январе 2023 года ее временно ограничили в родительских правах, но не определили детей в социальный центр. А дочка все это время вела себя странно, стала верить какой-то магии. Я уговаривала ее лечь в больницу - она не послушалась, все ездила в село Красный Яр к какой-то Гуле. Меня к детям не подпускала: однажды хотела приехать - она сказала, что похоронит меня, - рассказала КП-Новосибирск бабушка погибшей девочки.

Детям оказывают помощь психологи. Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

В школе села Советское рассказали, что семья состояла на учете как неблагополучная. Детям помогали: предоставляли бесплатное питание, учебники и канцелярию, с ними работал психолог.

После трагедии детей определили в больницу и в социальный центр, но бабушка просит, чтобы внуков отдали ей.

- Старший сын дочери - инвалид, учится в седьмом классе, его отец платит алименты. А кто отец среднего сына и дочери, она не говорила, - объяснила КП-Новосибирск бабушка детей. - У меня сейчас жилья нет - снимаю квартиру в Новосибирске. Я хотела бы забрать детей, в Урожайном им будет плохо, особенно мальчику, который видел этот ужас. Ведь там каждый будет ему об этом напоминать. Ребенку теперь это не забыть...

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