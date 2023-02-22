«Схватила за шею и тыкала лицом в снег»: в Новосибирске женщина напала на первоклассника, забравшего перчатки у ее сына

Женщина тыкала ребенка лицом в снег. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/предоставлено Анастасией

ЧП произошло в Октябрьском районе, возле дома № 6/1 по улице Красносельской, в понедельник, 21 февраля.

- Сын вместе с ребятами играл во дворе и в шутку забрал у своего одноклассника перчатки. Это была шутка, и потом он вернул их мальчику. Когда дети собирались идти домой, мама того одноклассника пришла за ним. Он ей все рассказал, - поделилась с КП-Новосибирск Анастасия, мама избитого мальчика.

Реакция женщины попала на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовали в группе «АСТ-54». На кадрах видно, как она хватает ребенка и роняет лицом в снег. И так несколько раз.

- Сын вернулся домой расстроенный и плаксивый. Он ничего не рассказывал до самой ночи. В этот момент в чат дома скинули скрин, что какая-то женщина избивает ребенка, но по нему я не поняла, что это мой сын! - говорит женщина.

Анастасии только перед сном удалось разговорить сына и узнать, что произошло.

- Мама одноклассника схватила его за шею, уронила на землю и давай тыкать лицом в снег. Она его прям кидала! Потом дала ему подзатыльник и сказала: «Сначала ты пошутил, теперь я пошутила», - пересказывает слова ребенка женщина.

Мальчика возили в травмпункт. Фото: предоставлено Анастасией

Сегодня, 22 февраля, Анастасия вместе с сыном съездила в травмпункт. Врачи диагностировали у мальчика синяк на носу, а под глазом лопнул капилляр.

- Я еще не разговаривала с этой женщиной. Сын только рассказывал, что они играли с этим мальчиком на переменах, общались, конфликтов никогда не возникало, - добавляет мама школьника.

Анастасия готовит заявление в полицию и в прокуратуру.

Мы готовы дать слово второй стороне конфликта: связаться с редакцией можно по тел. 8-965-820-82-68.

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