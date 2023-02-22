Дорожный мастер из Новосибирска рассказал, почему в его работе без доброты никак

Дмитрий Юрченко: - Мы отвечаем за безопасность людей, грузов и по жизни всегда должны оставаться человечными. Фото: Предоставлены героем публикации

Дмитрий Юрченко работает дорожным мастером Новосибирской дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги. Говорит, армия сделала его человеком, а железная дорога - профессионалом своего дела. Почему настоящий железнодорожник не может быть злым и чем отличаются от других жены железнодорожников - в интервью «Комсомольской правде».

Дорожный мастер готов сорваться на работу в любую погоду и в любое время суток. Фото: Предоставлены героем публикации

ИЗ КУЗБАССА В НОВОСИБИРСК

Родился и вырос Дмитрий в Кузбассе, в городе Прокопьевске. На железную дорогу устроился в 1994 году: меньше года поработал помощником машиниста на снегоуборочной машине и пошел служить в армию. Как раз началась первая Чеченская кампания. За службу награжден государственной медалью: практически вся она прошла в горячей точке.

После армии вернулся на железную дорогу, работал в родном Кузбассе монтером пути сначала второго, потом третьего разряда. Параллельно с работой окончил Томский техникум железнодорожного транспорта. Постепенно развивался, карьера двигалась вперед.

В 2009 году по семейным обстоятельствам приехал в Новосибирск. Устроился в Новосибирскую дистанцию пути монтером четвертого разряда. В том же году его назначили бригадиром пути, а с 2019 года он трудится в должности дорожного мастера.

А это - последний найденыш. Девочка-тойтерьер замерзала на остановке в 38-градусный мороз. Фото: Предоставлены героем публикации

КРУГЛОСУТОЧНО ГОТОВЫ КО ВСЕМУ

Главная обязанность дорожного мастера - обеспечивать безопасное движение поездов, следить за текущим содержанием пути, чтобы рельсы, шпалы были в порядке круглосуточно, а составы доставляли людей и грузы по расписанию, без задержек.

- Я круглосуточно должен быть готов ко всему, к любым нестандартным ситуациям. 24 часа в сутки мой телефон включен. Если нужно, срываешься на работу в любую погоду, в любое время дня и ночи, - рассказывает Дмитрий Юрченко. - Как руководитель, ты где-то должен быть мягким, где-то - жестким. Люди бывают разные: надо понимать каждого, вникать в его проблемы. У нас маленький коллектив - 10 человек. Дорожный мастер должен знать, чем живут его подчиненные: какие у каждого дома или на работе проблемы, где-то помогать, наставлять. Работа - это вторая семья, а ты своему коллективу должен быть как второй отец.

По словам Дмитрия, на железной дороге сразу видно, кто есть кто. Если человек не способен нести ответственность, он сам уходит, потому что в этой области работают только люди с железным характером. Те, кто хочет и может работать по-настоящему, понимают, что пришли не отсидеть 8 рабочих часов, а отвечают за людей, технику, безопасность.

Дмитрий в отпуске путешествует по дикой природе, а в выходные любит порыбачить. Фото: Предоставлены героем публикации

ЛУЧШАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ ПО РОССИИ

Дмитрий Юрченко уверен: армия помогла ему стать человеком, а железная дорога - специалистом, руководителем среднего звена.

- Железная дорога дает дисциплинированность, воспитанность, то, чего нет у большинства людей молодого поколения. Нередко они приходят и сразу хотят карьерный рост и большие деньги. Но на железной дороге остается тот, кто отработал три года. Если не смог - значит, это не для него. Потому что железная дорога - очень серьезная организация, - уверен дорожный мастер.

Его команда обслуживает 36 километров путей - перегон от станции Обь до станции Чик. Сложнее всего при серьезных температурных перепадах: когда термометр взлетает выше +25 или падает ниже -25, потому что это дополнительная нагрузка на конструкции железнодорожных путей и следить за их состоянием нужно тщательнее вдвойне.

Внимательность у путейцев в крови. К примеру, в 2010 году работники увидели задымление в приближающемся локомотиве. Оперативно сообщили дежурному по станции, тот - машинисту. Состав остановили, полностью перекрыли движение, предотвратили возможные последствия.

Недавний снегопад в Новосибирске назвали сильнейшим за последние 50 лет. В эти дни на пути вывели дополнительные снегоуборочные машины, привлекали дополнительно сотрудников смежных служб, чтобы не допустить перебоев в движении. Работали в круглосуточном режиме. Недаром Новосибирская дистанция стала лучшей по России, заняв первое место.

- Мы стараемся работать так, чтобы не уронить честь Новосибирской дистанции пути. Говорю от лица всех коллег своего предприятия, - гордится работой сотрудников и коллег Дмитрий Юрченко.

Питомцы Дмитрия живут дружно. Фото: Предоставлены героем публикации

«ДОМ - ЭТО МОЯ КРЕПОСТЬ!»

У железнодорожного мастера большая семья. Старший сын живет в Хабаровске, работает преподавателем информатики, младший учится в Новосибирске, тоже выбрал IT-направление. Жена Наталья мужа во всем поддерживает, понимает, почему ему приходится порой пропадать сутками на работе. Она сама работала дежурной на железнодорожном переезде, знает, какая на человеке лежит ответственность.

- Ухожу на работу, она готовит мне термосок, чтобы вкусно пообедать. Прихожу с работы - покормит, поддержит, успокоит. Дома хорошо, это моя крепость. Не всякая жена выдержит, что муж пропадает на работе круглосуточно. Жены железнодорожников - золотые, все понимают, - с любовью отзывается о супруге Дмитрий.

В отпуске старается выбираться в путешествия по бездорожью. У друга есть подготовленный джип, Дмитрий ездит вместе с ним штурманом. Добираются в отдаленные уголки России, где нет людей. Были на плато Укок, на перевале Дятлова, ездили в Абакан. В обычные же выходные наш герой любит посидеть с удочкой, порыбачить, успокоить нервы на природе.

Встречают любимого хозяина после работы. Фото: Предоставлены героем публикации

У Дмитрия Юрченко частный дом, и вместе с ним живут три кошки и четыре собаки. Практически все - найденыши.

- Пару недель назад увидел маленькую собаку, буквально двухмесячную, кто-то выкинул ее на остановке. Девочка-тойтерьер замерзала на улице в 38-градусный мороз. Ну как ее там оставить? Привез домой, жена сказала: все, никому не отдам, - улыбается мужчина. - У меня все «подобрыши». Я понимаю, что денег на это много уходит, но не выкидывать же их! Люди должны быть добрыми! Злых людей много, но железнодорожники не должны быть злыми, потому что не та у нас работа. Мы отвечаем за безопасность людей, грузов и по жизни всегда должны оставаться человечными.