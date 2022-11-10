«Зачем «это» трогать»: актер Сергей Маковецкий отказался наказывать Садальского после скандала с дракой

Сергей Маковецкий решил не судиться с Садальским. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандальное заявление Станислава Садальского о драке двух звезд – Сергея Маковецкого и Людмилы Максаковой – разлетелось по СМИ как билеты на премьеру в театре. Напомним, артист написал в своем телеграм-канале, что актеры «сцепились в рукопашной схватке» в самолете Москва-Новосибирск. Летели они на гастроли в Сибирь – на сцене новосибирского театра «Глобус» ставили «Войну и мир».

В интервью КП-Новосибирск Сергей Маковецкий опроверг обвинения коллеги, и, казалось бы, на этом можно было поставить точку в этой истории. Но Садальский продолжал грозиться в соцсетях: просил "отстать от Люды", грозился "иначе я тебя закрою"

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались выяснить у Станислава Садальского, почему он утверждает, что драка была. Но артист решил ничего не объяснять:

- Все, проехали, - заявил КП-Новосибирск Садальский и бросил трубку. Судя по его постам в соцсетях, извиняться перед коллегами он не намерен. .

А Сергей Маковецкий, похоже, никаких извинений от коллеги и не ждет:

- Не надоело вам эту сплетню обсуждать? – посетовал артист. – Я фейки не распространяю, и вам советую.

- Если вся эта история – фейк, будете ли вы судиться с Садальским после его постов?

- Зачем «это» трогать? Нет, не буду, - отрезал артист.

А вот юристы советуют артисту свое решение пересмотреть:

- Актер имеет полное право подавать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и требовать компенсацию морального вреда. Также важно доказать, что человек понес моральный вред: к примеру, на фоне переживаний у него поднималось давление, приходилось вызывать скорую – все подтверждающие документы важно предоставить в суд, - объясняет адвокат Светлана Жмурко. – Каким будет размер компенсации с учетом личности истца предположить трудно.

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