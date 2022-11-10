В Новосибирске нашли мертвым экс-директора кинотеатра «Рассвет»

Александр Асмус ушел из дома за несколько минут до смерти. Фото: стоп-кадр/ www.kir-nsk.ru

В гаражах на улице Стофато обнаружили тело экс-директора кинотеатра «Рассвет» - 52-летнего Александра Асмуса. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области:

- Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка по факту обнаружения в Октябрьском районе тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, - пояснили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

По одной из версий, Асмус покончил с собой – но так ли это, предстоит выяснить правоохранителям. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что из дома он выходил с большой сумкой на плече: что в ней находилось, разбирается следствие.

- В 16.21 мужчина вышел из дома, путь до гаражей у него занял 9 минут, - говорят жители дома. – Полицейские проверили записи с наших камер видеонаблюдения.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в сам кинотеатр, чтобы узнать, что происходило с Александром Асмусом перед смертью. Но там ответили коротко:

- Александр Асмус уже несколько лет не является нашим директором, больше ничего сказать не можем.

Напомним, Александр Асмус был фигурантом дела «Волка с Уолл-стрит»: после показа фильма кинотеатр «Рассвет», как и ряд других кинотеатров, обвинили по ст. 6.13 ч. 1 КоАП «Пропаганда либо незаконная реклама наркотиков». Центральный районных суд признал кинотеатр виновным в нарушении закона, но областной суд это решение отменил.

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