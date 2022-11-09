Эти пять простых правил помогут дожить до 100 лет: сибирский долгожитель раскрыл свой секрет

Михаилу Александровичу 101 год. Фото: Анна ПАШАГИНА

Михаил Сафронов родился еще до создания Советского Союза в селе Жуланка Новосибирской области, прошел Великую Отечественную войну, получил два осколочных ранения в спину и руку. Один из осколков так и не вытащили. Среди наград - медаль «За отвагу», орден Александра Невского и орден Богдана Хмельницкого III степени.

После фронта лейтенант Сафронов служил начальником снабжения в Норильском лагере особого назначения. Там отбывали наказание политзаключенные. После демобилизации мужчина еще какое-то время работал в северном городе, а после вернулся в Новосибирск.

Семейная жизнь тоже сложилась. У Михаила Александровича три дочери, пять внуков, шесть праправнуков и две правнучки. В чем же секрет долгой и счастливой жизни? На этот вопрос ответил сам Михаил Александрович и его дочь Неля Михайловна.

1. ВСЕГДА ЗА ЗОЖ

Одно из первых правил Михаила Александровича - никаких вредных привычек. Ветеран никогда не курил и не злоупотреблял алкоголем. Максимум стопка по праздникам.

- У нас как-то не принято было в семье выпивать, - коротко говорит Неля Михайловна, дочь Михаила Сафронова. - Думаю, статистика подтвердит: пьющие люди живут меньше.

2. ЛЮБОВЬ К СЕМЬЕ

У Михаила Александровича было три дочери. Жизнь так распорядилась, что две из них ушли раньше отца. Сейчас о папе заботится средняя дочь Нелля Михайловна. Она говорит, что отец всегда был предан семье. Он души не чаял в дочерях, и эти сильные чувства наверняка давали ему много сил.

- Помню, мы еще в Норильске жили, а папа со своим другом всегда вставал на лыжи и уходил за елкой. Он нас всех очень любит и заботился всегда как мог, - вспоминает Неля Михайловна. - Наверняка люди, у которых большие семьи и сильные родственные связи, живут дольше.

100-летний юбилей пенсионер отмечал с родней в кафе. Фото: Анна ПАШАГИНА

3. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ СЕБЯ

Еще один совет из жизни ветерана - не перегружать себя работой. После выхода на пенсию Михаил Александрович больше не работал. Из-за осколка в руке ему еще в 1945 году дали инвалидность. Когда лейтенант вышел на заслуженный отдых, занялся общественной деятельностью. Но тоже не был тем осликом, который тянет все на себе.

- Я никогда не перегружал себя, все делал в меру своих возможностей, - уточняет Михаил Сафронов, долгожитель.

4. ПОБОЛЬШЕ ПЛАНИРОВАТЬ

С днем рождения ежегодно ветерана приезжает поздравлять генерал-майор внутренней службы начальник ГУФСИН по области Алан Купеев.

- Когда мы отмечали папин 100-летний юбилей, он приехал и сказал: «Михаил Александрович, на 101 год мы снова с вами увидимся!» Ну а приказы, как всем известно, не обсуждаются. В этом году он снова приезжал и поздравлял отца. Следующий год, думаю, не станет исключением, - улыбается дочь Михаила Александровича.

И тут не поспоришь, психологи и геронтологи говорят, что человек, который рисует в голове и на бумаге планы, имеет больше стремления их осуществить. Поставили цель встретить следующий день рождения вместе - надо воплощать.

5. ТРЕНИРУЕТ ПАМЯТЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ

В свои годы Михаил Александрович имеет прекрасную память. Пенсионер знает наизусть поэмы Твардовского и до сих пор тренирует память воспоминаниями.

- Иной раз лежишь на койке и начинаешь вспоминать, что было раньше. Что-то яркое вспомню и рассказываю. Например, вот историю вспомнил, когда работал в колхозе, лошадей гонял. Сел на молодую и поехал. Держусь за ее гриву, а она это поняла. Как резко остановилась, и как я полетел с нее!.. Благо все обошлось, - делится воспоминанием из детства пенсионер.

Так что, если хотите прожить старость в ясном уме, учите стихи, решайте кроссворды и почаще предавайтесь воспоминаниям.

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