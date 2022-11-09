«Рыдали, когда его нашли»: во время экскурсии в Томск люди увидели умирающего в овраге пса, через день они вернулись за ним

Тошу сильно избили и бросили умирать в лесу. Фото: Предоставлено Оксаной Чигвинцевой

Мимо Тоши каждый день проносились тысячи машин, но никто не замечал в овраге светло-серую собаку с раной вместо одного глаза и поломанной спиной. Судьбу собаки изменили дети, которые отправились на школьную экскурсию. Теперь Тоша живет в приюте, и для него ищут реабилитолога. Жительница Новосибирска Оксана Чигвинцева рассказала о его необыкновенном спасении.

Женщина заметила собаку с высоты, глядя в окно автобуса. Фото: Предоставлено Оксаной Чигвинцевой

«ЧУДО, ЧТО Я ВООБЩЕ ЕГО УВИДЕЛА»

Все началось с того, что восьмиклассники из новосибирской школы № 82 с родителями и учителями поехали на осенних каникулах на экскурсию в Томск. У села Проскоково под Юргой автобус поехал медленно, и мать одной из девочек, глядя в окно, обратила внимание на странную собаку. Экскурсия получилась хорошая, но шокирующая картина того, как одинокое существо ждет помощи, так и стояла перед глазами.

- Я сидела с боковой стороны автобуса на такой высоте, с которой хорошо был виден кювет. Там среди травы бетонная плита, а возле нее мордой к лесу лежала собака, но ноги были неестественно вывернуты назад. У меня аж сердце стало не на месте. Так эта картина и осталась перед глазами, - рассказала Оксана КП-Новосибирск, она ехала вместе с детьми.

Женщина хотела сначала остановить автобус, но когда успокоилась, позвонила старшему сыну. Решено было спасать пса на следующее утро.

Тошу напоили и накормили. Фото: Предоставлено Оксаной Чигвинцевой

- Поехали снова под Томск на машине. Когда приехали на место, очень долго искали собаку. С высоты автобуса все видно, а из легковой машины уже нет. Страшно еще было: кругом лес, как бы медведи не напали. Сын даже начал сомневаться, не померещилась ли мне собака. А я уже подумала, что кто-то забрал собаку. Но все же каким-то чудом нашли. Как же я заревела! А сын вообще на колени упал, он тоже очень чуток к страданиям животных, - говорит Оксана.

«ЕГО ХОТЕЛИ УБИТЬ!»

Пес изголодался и измучился от жажды. Сначала осторожно, а потом жадно лакал воду и жевал куриный фарш, которым его накормили. Потом Тошу, так назвали пса, перенесли в машину, где его ждала теплая лежанка. Людская ласка для него оказалась непривычна. Он плохо видел, но очень хорошо слышал и вздрагивал каждый раз, когда Оксана его гладила.

В Новосибирск увезли на сиденье с мягким пледом. Фото: Оксана Чигвинцева.

- Тоша как минимум неделю лежал в овраге, весь был в клещах. На голове мы заметили очень большую ссадину. Только когда ее осмотрели врачи, стало понятно, что собаку пытались убить, причем давно, оттого и глаза нет. На шее - след от ошейника. И скорее всего, Тоша жил в селе, потому что, когда мы проезжали мимо деревень, он поднимал голову и водил носом, учуяв дым из трубы, - рассуждает Оксана.

У себя новосибирцы оставить собаку не могли и связались с городским приютом. Там Тошу посоветовали сразу отвезти в ветклинику. Куратор животных приюта Татьяна Палкина взяла над псом опекунство.

По словам врачей, шанс восстановиться есть, но нужно регулярно делать упражнения. Фото: Предоставлено Оксаной Чигвинцевой.

В клинике провели обследование, сделали томографию. К сожалению, из-за сломанного позвоночника Тоша никогда не сможет самостоятельно ходить. Но есть шансы развить спинальную ходьбу (рефлекторная походка, когда движение лап не контролируется мозгом, а происходит рефлекторно - Ред.). Для этого нужно проводить занятия, комплекс упражнений для реабилитации готов. Но желающих помочь нет до сих пор.

В комнатах для инвалидов в приюте нет места, поэтому сейчас Тоша живет с кошками. Фото: Предоставлено Татьяной Палкиной.

- Нам нужен волонтер, который мог бы приезжать и делать упражнения, свозить Тошу домой искупать. Даже просто погладить и пообщаться. Ему нужна инвалидная коляска, она стоит 10 - 12 тысяч рублей, но денег нет. В приюте еще много животных, за ними нужен уход, поэтому ищем именно добровольца, - объяснила КП-Новосибирск куратор животных Татьяна Палкина.

Если вы хотите помочь Тоше, свяжитесь с Татьяной Борисовной Палкиной по телефону 8-923-245-65-46.

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