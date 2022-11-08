В Кольцово держат стабильные цены на препараты для охраны здоровья

Александр Иванович Леляк в студии Радио КП. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Технологии их серийного производства созданы в НПФ «Исследовательский центр» в новое демократическое время.

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» директор Научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из наукограда Кольцово Александр Иванович Леляк рассказал, как появились на свет эффективные препараты для охраны здоровья и почему на них не повышают цены уже около 20 лет.

- С какой целью в советское время велись разработки препаратов - аналогов ветомов?

- В 1974 году правительством СССР было принято решение о создании в стране секретной структуры, которая была названа Микробиопром.

В рамках этого проекта было решено построить его головное предприятие - НПО «Вектор» - и поселок Кольцово возле Новосибирска для сотрудников этого предприятия.

После разрушения СССР по заданию основателя НПО «Вектор» Льва Степановича Сандахчиева НПФ ИЦ продолжил работы в рамках одной из многочисленных тем советского Микробиопрома, целью которых было завершить создание препаратов, способных обеспечить организму защиту от любых инфекций, разработать технологию их серийного производства в масштабах, необходимых и достаточных для обеспечения армии, ВМФ и населения страны. Кроме того, мы должны были создать резервы в объеме, необходимом и достаточном для решения задач, связанных с катастрофами биогенного характера (например, пандемия коронавируса) в масштабах страны. Мы постарались решить поставленные задачи. В пандемийное время мы приложили все силы, чтобы обеспечить, по нашим подсчетам, охрану здоровья около 10 миллионов россиян. Больше не смогли не по причине недостатка препаратов.

- Какие действия желательно было бы совершить в государственном масштабе, чтобы вам было удобнее и легче создавать эту продукцию?

- Желательно, чтобы государственные надзорные структуры вообще не вмешивались в деятельность предприятий, аналогичных нашему, по многим основаниям. Нам надзор очень сильно мешает.

Желательно, чтобы государство оставило за собой функцию разрешения вывода на рынок результатов труда ученых - за свой счет исследовало бы разработанные препараты, механизмы и др. на предмет безопасности их для людей и окружающей среды. В секреты производства, технологию, ингредиентный состав, область применения не вмешивалось бы совсем.

- Как вам удается сохранять стабильную цену на препараты серии «Ветом»?

- В этом процессе участвует население. Дело в том, что то, что мы производим, реально работает. Вся наша реклама - это сарафанное радио. Растет количество потребителей - растет рентабельность. Кроме того, часть сырья и материалов мы смогли производить самостоятельно, соответственно, они стали более дешевыми, а некоторые - бесплатными. К примеру, у нас заработал заводик по производству пластиковой упаковки. Его производственные мощности таковы, что на сегодня мы полностью обеспечиваем себя и принимаем заказы со стороны. Аналогично поступили и с желатиновыми капсулами.

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