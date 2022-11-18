Кейтеринг в Новосибирске 2022: советы экспертов, как выбрать

Компания Food Factory работает на рынке с 2017 года. Фото: Компания Food Factory

Горожане уже привыкли к кофе брейку на семинарах или конференциях, открытии магазинов и салонов. Это воспринимается как неотъемлемая часть клиентоориентированности, высокого сервиса. Но чтобы все прошло на отлично и гости остались довольны, важно правильно выбрать кейтеринг в Новосибирске 2022, который приготовит закуски и напитки, накроет столы и позаботится о комфорте гостей.

По словам основателя кейтеринговой компании Food Factory Александра Тютюнникова, при выборе важно учитывать опыт компании и ориентироваться на отзывы клиентов. К примеру, кейтеринг, который планирует задержаться в своей нише надолго, будет вкладываться в технологии и оборудование: все это помогает доводить подготовленные продукты до состояния готовности на месте проводимого мероприятия. Как итог - качества блюд, в том числе вкусовые, остаются на высоте. Более слабые компании не могут позволить себе качественное оборудование, персонал, что, естественно, скажется на конечном продукте.

Правильно выбранные кейтеринг - это важная часть любого мероприятия. Фото: Компания Food Factory

- Мы работаем с 2017 года, провели уже более 2000 накрытий. Организовываем фуршеты на детские и взрослые дни рождения, корпоративы, свадьбы. И, конечно, проводим кофе-брейки. Кофе-брейк, как правило, состоит из канапе с брускеттами или пирожками, десертами и напитками. Мы постоянно обновляем свое меню и даже в такой классике, как кофе-брейк всегда стараемся предложить клиентам что-то новое. Считаю, что современный кейтеринг всегда должен быть на шаг впереди: использовать в работе новые технологии и радовать клиентов новыми блюдами! - прокомментировал Александр Тютюнников.

Сайт: foodfactorynsk.ru

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