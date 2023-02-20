«Сказала снимать цепочку – я сняла. Это гипноз!»: в Новосибирске пенсионерка обокрала студентку у университета

Встретилась с ушлой бабушкой Карина рядом с университетом. Фото: предоставлено героиней публикации.

Второкурсница НГПУ Карина стала жертвой пожилой мошенницы. На улице средь бела дня ее ограбила бабушка – божий одуванчик. Карина говорит, что хотела помочь старушке. А в итоге – осталась без золотых украшений. Девушка предполагает, она – не единственная жертва ушлой старушки. О промысле мошенницы студентка рассказала КП-Новосибирск.

Я ХОТЕЛА ЕЙ ПОМОЧЬ

Днем 18 февраля Карина возвращалась в общежитие из магазина. Когда шла через территорию НГПУ, встретила пожилую женщину. Та обратилась к девушке, попросила помощи.

– Она спросила меня, как пройти на почту. Я ей, конечно, подсказала, хотела помочь. После чего бабушка стала меня благодарить. А затем перешла на тихий шепотом. Говорила мне какие-то неразборчивые слова. Я почти ничего не помню. Припоминаю, что речь шла о каком-то очищении. Еще она упоминала воду…. Приговаривая все это, она увела меня за правую сторону института. Там безлюдно. Изредка лишь гуляют собачники. И вот там я по ее просьбе сняла с себя украшения: золотую цепочку и золотой браслет. Помню, что при мне она завернула все это в зеленые и белые бумажки, а потом в платок. И вот этот сверток отдала мне, – поделилась с КП-Новосибирск Карина.

Не помня себя, девушка пришла в общежитие. Уже там, очнувшись, развернула сверток. В нем, по ее словам, была другая бумага. А украшений и след простыл.

– Я запомнила, как выглядела эта бабушка. На ней были большие коричневые солнцезащитные очки, по-моему, серо-синий поношенный пуховик с небольшой коричневой опушкой на вороте, вязаная розово-фиолетовая шапка. Через плечо висел клатч черного цвета. Запомнила у нее спереди есть один золотой зуб. А над губой – бросающиеся в глаза черные усики. Также запомнила, что у нее стертый маникюр и грязные ногти. При этом выглядела она обычной русской бабушкой. Ни акцента, ни каки-либо признаков другой национальности у нее было, – говорит студентка.

«ОНА КОМАНДОВАЛА МНОЙ»

Карина до сих пор не понимает, как с виду безобидной старушке удалось ее облапошить. Девушка говорит, в тот день ей словно выключили рассудок.

– Я глазами видела что происходит, но думать — не думала вообще. Она пыталась брать меня под руку, слегка касалась, когда вела. Оказать прямое сопротивление я не могла, и как раз и скажу, что фрагментарно помню, как бы её команды. Она сказала идти — я шла, сказала снять — я сняла. Поэтому думаю, что это был гипноз... Я после слов её благодарностей действительно заметила только то, что потом она голос понизила, сделала тише и говорила слова, которые я не могла понять. Это вот знаете, если бы были слова-перевертыши, которые звучат как полный бред, но тут я даже сказать не могу, что это было, – поделилась второкурсница.

Карине тяжело вспоминать ту встречу. По словам девушки, в голове у нее словно чистый лист.

Бабуля завела Карину в безлюдное место и там провела "обряд". Фото: предоставлено героиней публикации.

ДАВНО ТАМ ПРОМЫШЛЯЕТ?

Студентка рассказала, что сразу после ЧП обратилась в полицию. А также сделала рассылку с рассказом о ЧП по соцсетям. Так девушка выяснила, что она, скорее всего, не единственная жертва пожилой гипнотизёрши.

– Оказалось, что буквально недели две назад эта бабушка остановила другую девушку по пути к магазину «Ярче». Она сказала, что еле ушла от бабушки. В тот момент старушка была в шубе. Также оказалось, что она неоднократно появлялась на территории студгородка НГПУ с сентября как минимум, потому как нашлись девушки, к которым она подходила, чтобы также спросить дорогу, а потом пыталась им гадать. Говорила что-то про сглаз, но им удалось уйти от неё без последствий. Думаю, раз она тут не в первый раз, очевидно, что территорию она знала, поэтому завела меня в тот пустой уголок, который был ей известен, – говорит Карина.

В полиции у Карины приняли заявление. Обещали отсмотреть камеры. Ведь на них, вероятно, попал момент преступления. Причиненный ущерб второкурсница оценила в 20 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области:

– 18 февраля заявление о преступление было принято в установленном порядке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленный на установление лица, причастного к совершению преступления.

Известно, что санкции статьи, по которой возбудили уголовное дело, предусматривают до 5-ти лет лишения свободы.

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