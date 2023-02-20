Салют начнется в 21.00. Фото: Евгений КОЧКИН

День защитника Отечества в столице Сибири отпразднуют с размахом. Что ждет сибиряков - в материале КП-Новосибирск.

В 12.00 глава Новосибирской области Андрей Травников примет участие в церемонии возложения венков и цветов на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы». Соберутся там также представители власти, общественных организаций и ветераны.

- Кроме того, в Государственном концертном зале имени А. М. Каца пройдет торжественное собрание и концерт, посвященный празднику, - сообщила КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.

Ко Дню защитника Отечества в 16.00 пройдет урок мужества в здании правительства Новосибирской области. Во встрече примут участие воспитанники военно-патриотических клубов, курсанты «Юнармии», кадетских корпусов, участники поискового движения и волонтерского корпуса, участники «Российского движения школьников», студенты и школьники. В числе почетных гостей - участники боевых действий, Герои России, представители ветеранских организаций.

Также жителям Новосибирска и области предлагают поучаствовать в акции #НашимГероям - снять короткое видео с поздравлениями военным и выложить его ВКонтакте с хештегами #ДеньЗащитникаОтечества2023, #НашимГероям, #МЫВМЕСТЕ. Будет также похожая акция - «Герои нашего времени». В ней тоже могут принять участие все желающие, выстроившись в форме Звезды Героя и записав видео, которое под теми же тегами нужно выложить ВКонтакте.

Вечером с Михайловской набережной запустят салют - 30 залпов из 122-мм орудия Д-30. В 21.00 небо над Обью осветят 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок.

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