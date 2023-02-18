В Искитиме под Новосибирском ночью сгорел приют для животных. Фото: предоставлено Анной.

Пожар в приюте для животных в Искитиме 18 февраля 2023 произошел на Канатной улице. В частном доме, который охватило пламя, хозяйка держала приют для животных. Много кошек и собак сгорели заживо. А выжившим животным нужна срочная помощь. Об этом КП-Новосибирск рассказали волонтеры.

– В доме у нее жили кошки. Минимум 40 и собаки. Известно, что все кошки сгорели заживо, а также погибли 3 собаки, которые находились в клетках дома. Это только предварительные данные. Быть может, тех, кто погиб, больше, – рассказала КП-Новосибирск волонтер зоозащитной группы «Осиротевшие» Анна Никитина. – Пожар начался ночью, как мне известно, с крыши. Хозяйка и ее сын сперва пытались его потушить самостоятельно. Потом, как говорят очевидцы, загорелась вся проводка. Там все вспыхнуло моментально. В доме была куча наваленного хлама, огонь быстро объял его.

На место прибыли пожарные и медики. Анна говорит, что хозяйку с отравлением угарным газом увезла реанимация. Сыну женщины тоже понадобилась помощь врачей.

– Всего на территории дома было около 100 животных. Мы с нашей группой тоже оперативно прибыли на место. Действовали максимально быстро, вытаскивали собак из будок. Была угроза обрушения этого ветхого строения. К сожалению, нам удалось забрать только 6 собак. Все они задыхались. Плюс еще троих забрали неравнодушные люди. Тех, кого забрали мы, все в тяжелом состоянии. У них кашель, отравление угарным газом. Их госпитализировали в стационар клиники «Бэст». Собаки под кислородом, – добавила Анна.

На месте пожара, по словам девушки, осталось еще много животных. У волонтеров нет ресурсов забрать всех погорельцев.

– Наша группа сначала узнала, сколько есть мест в стационаре. Забрали тяжелых животных. На остальных просто не хватило места. Тех, кого забрали, никто не кастрирован, не стерилизован. Мне непонятно, почему животные содержались в таких условиях и в таком состоянии в приюте. Не понимаю людей, которые отдавали туда собак и кошек, – говорит Анна

Те, кого спасли волонтеры, сейчас в клинике. Фото: предоставлено Анной.

Собаки отравились угарным газом. Фото: предоставлено Анной.

Сейчас волонтеры переживают за оставшихся животных. Их никто не вывозит. А счет идет буквально на минуты.

– На месте работали пожарные, собак всех заливали водой. Собаки сейчас там сидят все во льду, в залитых будках. Они замерзли, хотят есть, им страшно! У них дикий стресс. Сейчас на улице рядом со сгоревшим домом порядка 30 животных, – добавила волонтер Анна.

По словам девушки, никто не спешит помогать пострадавшим животным.

– Мы делали массовую рассылку во все зоочаты Новосибирска с просьбой о помощи. Но пока собак так никто и не забрал, люди не откликаются – говорит Анна.

Помощь, по словам волонтера, нужна всем собакам: и тем, кто сейчас в больнице, и тем, кто остался на пепелище.

– Содержать 6 собак в клинике это накладно. Нужна финансовая помощь. Также нужны передержки для животных после выписки. Нужна срочная помощь животным, которые остались там. Может быть, у кого-то есть частные участки, свои дома, чтобы забрать туда пострадавших собак. Здесь уже не до выбора. Животные могут погибнуть от холода и голода, – уточнила девушка.

Уважаемые читатели, если вы готовы помочь пострадавшим животным или приютить тех, кто остался на месте пожара, свяжитесь с редакцией по телефону: 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты зоозащитникам.

ОФИЦИАЛЬНО

Крупный пожар на Канатной улице в Искитиме КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Горел частный дом с пристроенной верандой. Огонь уничтожил крышу дома и веранду на площади 80 квадратов. На место ЧП пожарные прибыли в 22:16, а открытое горение ликвидировали в 22:30. До 00:40 велась проливка обгоревших конструкций, – рассказали в ведомстве.

В ГУ МЧС добавили, что из горящего дома пожарные спасли двух человек: женщину 1967 года рождения и парня 2003 года рождения. Им оказали доврачебную помощь. После чего передали бригаде медиков. Пострадавших госпитализировали.

Что стало причиной крупного пожара, установят дознаватели МЧС.

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