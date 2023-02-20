Инсайты «Сибирской строительной недели»: как выгодно перевозить груз в торговые сети по всей России

Возможность перевезти груз в строительные сети вовремя и на выгодных условиях заинтересовала участников и гостей выставки с первого дня. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В этом году в «Сибирской строительной неделе» в Новосибирске участвовали 337 компаний из 10 стран. Форум-выставку поделили на 22 тематических раздела, чтобы осветить все этапы строительства, от проектирования до отделки.

Последний год одна из головных болей всех отраслей - нарушение логистических цепочек. Поэтому возможность перевезти груз в строительные сети вовремя и на выгодных условиях с первого дня заинтересовала участников и гостей выставки. Все подробности спецпредложения можно было лично узнать у сотрудников на стенде компании «Байкал Сервис».

- Филиал компании в Новосибирске работает с 2009 года, и для его жителей доступны все актуальные акции и условия компании, - отмечает руководитель Новосибирского филиала ООО «Байкал-Сервис ТК» Алексей Шкильнюк. - Так, например, с 1 февраля новосибирцы могут воспользоваться комплексом бесплатных услуг при доставке всех категорий товаров в строительные сети, а также скидкой 20% на межтерминальную перевозку для грузов весом свыше 500 килограммов.

Компания «Байкал Сервис» подготовила спецпредложение на основе запросов поставщиков федеральных и строительных сетей. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В компании объяснили: спецпредложение подготовили на основе запросов поставщиков федеральных и строительных сетей, оно поможет точно спрогнозировать затраты на перевозку и сократить логистические издержки.

При этом перевозка грузов в строймаркеты связана с рядом особенностей. Нередко это сдвоенные палеты, нестандартные форматы. А негабарит предполагает наценку, которую в компании, учитывая пожелания клиентов, отменили. Еще одна приятная особенность состоит в том, что комплекс скидок применяется по факту сдачи груза в перевозку. Для этого клиенту даже не обязательно заключать договор: при оформлении квитанции все скидки применятся автоматически.

Воспользоваться предложением просто: достаточно оставить заявку на сайте компании.

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