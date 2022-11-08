«Его не видели ни охранник, ни камеры»: в Новосибирске двухлетний ребенок сам ушел из детского сада

Ребенку 2 года. Фото: предоставлено Ксенией, героиней публикации

В одном из детских садов Новосибирска пропал двухлетний ребенок. ЧП произошло в Калининском районе 28 октября, но стало известно об этом только сейчас. Мальчика нашли. Но, по словам его мамы, за проступок наказали и уволили не ту воспитательницу.

- Сын начал ходить в сад с сентября этого года. Мы сразу попали в группу к Елене Михайловне*. Я замечала, что она часто сидит в телефоне, но не стала на этом акцентировать внимание. Сейчас век гаджетов, главное, чтобы педагог детям внимание уделяла, - рассказала КП-Новосибирск Ксения, мама мальчика.

28 октября Ксения привела сына в детский сад. Через пару часов ей позвонила воспитательница и сказала: «Ваш сын пропал».

- Я быстро оделась и побежала в детский сад. Уже по пути я встретила воспитателей, которые тащили моего сына за ручки, а он еле за ними успевал, перебирал ножками. Когда увидели меня, то остановились и начали успокаивать сына. Я схватила его на руки, прижала к себе и поцеловала. Слава богу, нашелся, - вспоминает женщина.

По словам Ксении, через неделю ее на беседу пригласила заведующая.

- Она начала обвинять меня в случившемся, мол я так воспитываю ребенка, что он уходит. По ее версии, он сам вышел из детского сада и прошел охрану. На камеры это не попало, потому что был скачек электричества, - говорит мама двухлетнего мальчика. – Как так? Ни воспитатель, ни охрана не видели, как двухлетний малыш ушел. Как я выяснила позже, сына нашли очевидцы возле подъезда нашего дома, повели его обратно в сад.

После инцидента все успокоилось, но 7 ноября ситуация приобрела неожиданный поворот.

- В начале недели мы узнали, что нашего другого воспитателя уволили. Ее обвинили в халатности и в допущении потери ребенка! Как такое может быть? Мой сын ушёл в смену Елены Михайловны, - возмущается Ксения.

Родители всей группы намерены добиваться справедливости. Они уже обратились в департамент образования, а сама Ксения еще обратилась в прокуратуру, чтобы детсад проверили.

*имена изменены по этическим соображениям

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber