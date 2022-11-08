Никто не думал, что она борется с онкологией: откровенная история победительницы конкурса Lady World 2022

Тренер Алиса Михайленко выиграла корону первой леди мира. Фото: Матвей ТЫРЫЖКИН.

Красавица-сибирячка стала первой леди мира. Это титул конкурса Lady World 2022, который недавно прошел в Сочи. 32-летняя фитнес-тренер из Новосибирска Алиса Михайленко обошла 21 конкурентку из девяти стран. Причем не столько победа, сколько вообще участие в этом конкурсе достались девушке большой ценой и невероятной силой воли: эффектная блондинка с шикарной фигурой борется онкологией.

32-летняя сибирячка обошла конкуренток из 9 стран. Фото: Любовь КАРГИНА

«ТЫ ТРЕНЕР, ВОТ И РАЗБЕРИСЬ САМА»

Тренерством Алиса Михайленко занималась всю жизнь, это ее первая и единственная профессия. Спортом занималась еще с подросткового возраста, заставляя себя ходить в зал, чтобы не набрать лишний вес. Она сумела создать идеальную фигуру, которой не стыдно хвалиться в соцсетях. И немногие знают, глядя на красивые картинки, что девушка рано столкнулась с онкологией - раком молочной железы. Болезнь, от которой она еще полностью не излечилась, буквально разделила ее жизнь на до и после.

Алиса с детства поддерживает фигуру в тонусе. Фото: Александр МЕРКУЛОВ

- Вначале я работала как инструктор и тренер в зале. А 4 года назад мне сделали операцию. Не буду вдаваться в подробности, но после больницы перестала опускаться рука, и я искала реабилитолога в Новосибирске. Я пошла к лучшему по рекомендации многих, результат от тренировок с ним был, но быстро исчезал. Врачи тоже не могли посоветовать, как разобраться с моей проблемой, и сказали: «Ты же тренер, вот и разберись сама». Тогда я решила пойти учиться сама теме восстановительного фитнеса. Сейчас перепрофилировалась и занимаюсь «умным» фитнесом. Это смесь разных направлений, которые помогают улучшить качество жизни, самочувствие, проработать отеки, боли, онемения, - рассказала Алиса КП-Новосибирск.

4 года назад девушка перенесла операцию. Фото: Алиса МИХАЙЛЕНКО

«ПРЫГАТЬ ЗАХОТЕЛА Я - НИКТО НАС НЕ ЗАСТАВЛЯЛ!»

В конкурсах спортсменка участвует далеко не первый год. Дома у нее выделен отдельный уголок для наград, там много сертификатов. Алиса несколько раз участвовала в конкурсе фитнес-бикини. В 2014 году стала чемпионкой России и Европы в категории «Фитнес-модель», в 2018 году - абсолютной чемпионкой. После этой победы и пришел больничный период.

Алиса 10 лет участвует в различных конкурсах, где показывает красоту спортивного тела. Фото: Архив, предоставлено Алисой Михайленко.

Болезнь повлияла на взгляды сибирячки. Говорит, в конкурсе Lady World 2022 приняла участие ради того, чтобы не столько показать миру тело, сколько поделиться идеями. О конкурсе, кстати, у всех, кто прочитал в Сети новости, сложилось безумное представление: якобы девушек заставляли прыгать с большой высоты и подниматься на высоту 2 километра в платьях.

Алиса рискнула прыгнуть с высоты 200 метров. Фото: Матвей ТЫРЫЖКИН.

- Это неправда! - смеется Алиса. - Мы ездили на экоферму, поднимались на смотровую площадку Роза-Хутор, но по канатной дороге. Нас никто не заставлял идти туда пешком и прыгать тоже! В скайпарке прыжки с тарзанки можно было выбрать по желанию. А я люблю экстрим, давно мечтала это сделать и настраивалась, что если буду участвовать в конкурсе, то обязательно прыгну. Высота 200 метров, 7 секунд свободного падения. Незабываемое ощущение! Так что в финал я шла без особых ожиданий на победу, мне было достаточно эмоций от программы.

Шикарная фигура — результат упорных стараний. Фото: Любовь КАРГИНА.

Конкурсанток оценивали не столько по физической оболочке, сколько по хорошей самопрезентации. Каждая девушка подготовила видеовизитку, где рассказала, чем она занимается и что хочет предложить людям. Оценивалось и взаимодействие с соперницами - настоящей леди не подобает участвовать в закулисных ссорах.

Жюри оценивало прежде всего умение показать себя и рассказать об идеях, а лишь затем смотрело на внешность. Фото: Матвей ТЫРЫЖКИН

Алиса со своей миссией понравилась жюри больше всего. Она обогнала даже Надежду, жену Вячеслава Мясникова из «Уральских пельменей», которая тоже участвовала в конкурсе, но получила корону королевы мира. Алиса рассказала, что ее цель - показать людям, как можно чувствовать себя лучше, не упахиваясь в спортзале.

Девушка посвящает спорту четыре дня в неделю. Фото: Евгений ДЕЛЕВ

За тренировками девушка проводит по четыре дня в неделю, но стремится сделать программу такой, чтобы занятия спортом для всех были в радость: без поднимания тяжестей и изнурительных нагрузок, используя не гантели, а только вес собственного тела.

Сибирячка верит, что добиться идеального тела можно без силовых тренировок. Фото: Евгений ДЕЛЕВ

Сейчас Алиса отправилась на каникулы в Абу-Даби.

- Хочу переехать из Новосибирска в более теплые края. Думаю насчет Сочи, но пока точно не определилась. Когда обоснуюсь на новом месте, буду планировать еще участие в конкурсах. У меня есть глобальная идея - показать свою трансформацию от начала до конца, привести тело в идеальное состояние, добиться хорошего рельефа мышц без изнурительных диет и классических тренировок, - делится Алиса.

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