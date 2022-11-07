Раскрыты марки поддельного сливочного масла, в котором нет ни капли молока

На полках магазинов больше половины сливочного масла — спред. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россияне очень любят сливочное масло. Вот только купить качественный продукт сейчас становится все сложнее. Организация потребителей «Общественный контроль» провела проверку. Рейд провели в сетевых популярных магазинах Санкт-Петербурга, он показал неутешительные результаты: 90% брикетов на полках магазинов можно назвать как угодно, но только не настоящим сливочным маслом.

— 9 из 10 образцов разных торговых марок, проверенных в лаборатории Росстандарта, не соответствуют требованиям технических регламентов и государственных стандартов, — сообщили в общественной организации потребителей «Общественный контроль».

6 из 10 проверенных марок оказались по факту маргарином или спредом: в их составе нет или совсем мало молока, зато есть значительная доля растительных масел. Иногда производители разбавляют продукт водой. И получается, что упаковке нельзя верить: на ней может быть написано, что массовая доля жира в брикете 82,5%, а на самом деле — 76 или даже 72%.

КАКИЕ МАРКИ МАСЛА НЕ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ (по версии Общественного контроля)

Из всех исследованных образцов только один соответствует всем требованиям. Фото: spbcontrol.ru

«MaitoJoki» 82,5% — истинная доля жира 63,6%, молочный жир не обнаружен

«Вологодские традиции» 82,5% — истинная доля жира 58,1%, молочный жир не обнаружен

«Славянское» 82,5% — истинная доля жира 57,6%, молочный жир не обнаружен

«РусМолоко» 82,5% — истинная доля жира 50%, молочный жир не обнаружен

«Крестьянское мдж» 72,5% — истинная доля жира 28%, молочный жир не обнаружен

Еще в трех образцах масла следы молока все же нашли, однако и там оказалось больше, чем нужно, влаги или растительных жиров:

«Внуковское» 82% — истинная доля жира 72,4%, содержание молочного жира ниже 29%

«Бутербродов» 82,5% — истинная доля жира 71,2%, содержание влаги 25,2%

«Баба Валя» 82,5% — истинная доля жира 66,1%, содержание влаги 25,2%

КАКОЕ МАСЛО НАСТОЯЩЕЕ (по версии Общественного контроля)

Эксперты Росконтроля в 2022 году проверили несколько торговых марок и выявили среди них лучшие. По рейтингу сайта верхние строчки занимают:

«Брест-Литовск» 82,5%

«Вкуснотеево» традиционное 82,5%

«Экомилк» 82,5%

«Милава» 82,5%

«Доярушка» 82,5%

«Белорусское» «Традиционное» 82,5%

В магазине обращайте внимание на состав масла и ГОСТ — он должен быть 32261-2013. Фото: Евгения ГУСЕВА

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДДЕЛЬНОЕ МАСЛО

- У настоящего масла должен быть ярко выраженный сливочный вкус и запах. Сальный привкус с кислинкой говорит о том, что перед вами фальсификат.

- В составе не должно быть рафинированных дезодорированных масел, заменителей молочного жира, консервантов и ароматизаторов.

- Насторожить должна рыхлая или тестообразная консистенция брикета. Молочный жир в холодильнике затвердевает, растительные жиры даже при нулевой температуре остаются мягкими.

- В некачественном масле встречается пористость, наличие пустот.

- Охлажденное качественное масло на срезе либо гладкое либо с небольшой крошкой. Если продукты сильно крошится, значит, в нем есть растительные компоненты

- Проведите эксперимент с нагреванием. Если на растаявшем масле появились белые хлопья, то это не масло, а маргарин или спред

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