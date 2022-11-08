Квартира с ремонтом от 17 661 рублей в месяц в «Квартале у реки Аквамарин»

Квартал «Аквамарин» расположен в левобережной части Новосибирска в живописном уголке. Фото: ООО Метр

В Новосибирске стартовали продажи в 17-этажном доме «Квартала у реки Аквамарин», который ввели в эксплуатацию в октябре 2022 года. Строительством занимается крупнейший сибирский холдинг - «Томская домостроительная компания». За 45 лет работы застройщик ни разу не задержал сдачу объекта.

«Аквамарин» возводят на берегу Яринского залива реки Оби. Жителям доступен отдых на собственной благоустроенной набережной, спортивных и детских площадках. Территория квартала закрыта и оснащена системой видеонаблюдения. Квартал расположен в стороне от крупных магистралей, поэтому жители не страдают от пыли и шума. При этом добраться до центра Новосибирска не в час пик на автомобиле можно за 15 минут.

На территории комплекса находятся супермаркеты, магазины, салон красоты, детский сад. Фото: ООО Метр

Рядом с кварталом оборудована остановка общественного транспорта «Завод Судоремонтный», где можно сесть на автобус № 16 или маршрутку № 2. По мере роста микрорайона и увеличения числа его жителей будут вводить новые транспортные маршруты. На территории «Аквамарина» находится детский сад № 196, в шаговой доступности - школа № 69. Также в одном из дворов комплекса есть торговый центр, основную площадь которого занимает супермаркет «Мария-Ра».

В готовом доме квартала представлены квартиры с классическими планировками площадью от 34 до 81 квадратного метра. Стоимость начинается от 3,58 миллиона рублей. При покупке квартиры в ипотеку минимальный ежемесячный платеж составит 17 661 рубля в месяц*. Узнайте подробнее о способах покупки на сайте «Квартала у реки Аквамарин».

Во дворах квартала «Аквамарин» дети разных возрастов могут играть, развиваться и общаться. Фото: ООО Метр

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* Расчет для квартиры площадью 34,65 кв. м стоимостью 3 580 000 руб. по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми базовая», 5,7% годовых. Предоставляется банком ВТБ (ПАО). Первоначальный взнос - 15%, срок кредита - 30 лет. Ставка 5,7% действует при условии комплексного страхования. Заемщики - граждане РФ с ребенком, рожденным с 01.01.2018 по 31.12.2022, либо с ребенком-инвалидом до 18 лет, рожденным не позднее 31.12.2022. Сумма кредита - до 6 млн руб. Валюта кредита - рубли. Условия действительны на момент публикации. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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ООО «Метр»