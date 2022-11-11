Из гимнасток в дзюдоистки: сибирячка рассказала, почему с удовольствием выходит на татами

На татами важны не только сила, но и стратегия поединка. Фото: Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

Чаще мы видим радужную сторону жизни спортсменов. Медали, слезы радости на пьедестале почета, признание, поклонники… Но мало кто задумывается о том, сколько нужно сил и упорства. С чего начинали юные герои свой победный путь, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем с героями проекта «Расцветай с Триумфом!»

Анастасия Красюк занимается дзюдо 2 года, но уже достигла отличных результатов! Фото: Предоставлено героем публикации

ДЕВУШКИ ОСТАЮТСЯ ДЕВУШКАМИ

Восьмиклассница Анастасия Красюк из большой семьи. Старший брат занимался биатлоном, младший ходит на плавание, а старшая сестра, как и Настя, начинала с гимнастики, а затем перешла в дзюдо. Мама Евгения на бессменной вахте с детьми: одних увозит, других привозит. Приходилось обедать в машине, караулить детей, чтобы успеть на все занятия. Зато каждый из них нашел спорт по душе и занимается с удовольствием.

Настя занимается дзюдо всего 2 года. Раньше ходила на спортивную гимнастику, но врачи посоветовали сменить спорт: большие нагрузки на ноги вредили подростку. Так в 12 лет гимнастка стала дзюдоисткой.

- На мой взгляд, дзюдо - более мыслящий вид спорта, где нужно постоянно думать, прежде чем что-то сделать, - считает Евгения Красюк, мама Анастасии. По ее словам, дзюдо не подавляет женственность, не портит ни фигуру, ни походку. - Однажды со старшей дочерью приехали на новогодний праздник: девчонки были не в кимоно. Я вообще никого не узнала! Надели кимоно - походка одна, надели платье - совсем другая. В повседневной жизни девушки остаются девушками.

С мамой Евгенией Красюк. Фото: Предоставлено героем публикации

«МОЙ ТРЕНЕР - ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»

Настя занимается у тренера Елены Викторовны Ведерниковой, как когда-то и старшая сестра. Мама о Елене Викторовне отзывается с теплом и уважением:

- Мне нравится ее отношение к детям. Она очень добрая, отзывчивая, очень переживает, если что-то случилось. Когда старшая дочь травмировала ногу, я не сразу смогла приехать, потому что живем далеко. Елена Викторовна сама довезла Юлю, помогла договориться с врачом о консультации. Когда Юля окончила школу и поехала учиться в Барнаул, Елена Викторовна помогла подобрать там хорошего тренера, чтобы дочка не забросила спорт.

- Когда я у нее еще не занималась, уже поняла: это очень хороший человек! - добавляет Настя Красюк.

С первых месяцев она втянулась новый спорт и полюбила его. Со временем пришли и победы: II и III места на первенстве Новосибирской области (до 18 и до 15 лет соответственно), I и III места на первенстве спортивной школы «Триумф», III место на краевых соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта Ирины Громовой (Барнаул), I место на турнирах «Золотая Нива» и «Рождественские встречи». Самыми запоминающимися и важными для спортсменки стали Всероссийские соревнования в Челябинске, где она заняла V место.

Настя с тренером Еленой Викторовной Ведерниковой (слева) и заслуженным мастером спорта Ириной Громовой. Фото: Предоставлено героем публикации

«ЧЕТКИЙ РАСПОРЯДОК НЕ НАПРЯГАЕТ»

Для того чтобы удачно выступить, важно правильно настроиться. По словам Насти, сначала она оценивает соперника, чтобы понять, какие приемы будут работать именно с ним. Нужно посмотреть, как противник ведет себя в поединках с другими. Хотя бывали случаи, когда это не работало.

- Я вышла на татами к девочке, которая до этого боролась в правостороннем захвате. И тут она начинает бороться в левом. Я вылетела. Это было неожиданно, - поделилась дзюдоистка. - Очень помогает собраться и настроиться на борьбу наш тренер. И разминку проведет, и морально поддержит. У меня внутренняя способность настроиться на поединок пришла с опытом. На первых соревнованиях было очень страшно и сложно настроиться. Сейчас гораздо проще.

Занимается Настя пять раз в неделю. День расписан по минутам: проснулась, позавтракала, отправилась в школу. После школы пообедала, взяла второй рюкзак - и на тренировку. Из дома выходит в 15.30, чтобы приехать в зал к 17.00. Домой возвращается к 21.00, делает домашку - и спать. Четкий распорядок спортсменку не напрягает, на занятия она ходит с удовольствием. Говорит, если не лениться, за неделю можно успеть все, а выходные посвятить отдыху: сходить в кино, театр и просто погулять.

Анастасия Красюк (справа): «Со временем настроиться перед выходом на татами стало проще». Фото: Предоставлено героем публикации

НАГРАДА ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ

На соревнованиях дзюдоистам нужно соответствовать своей весовой категории. Вот и приходится сгонять вес, если немного расслабился и вышел за рамки. Евгения Красюк говорит, обычно спортсменки едят без оглядки, а накануне ответственных соревнований стараются быстренько сбросить лишние килограммы.

- Когда первый раз со старшей дочерью приехала на соревнования, это было очень интересно. С утра все ждут взвешивания: ходят хмурые, те, кто сгоняет вес, надевают на себя кофты, бегают. Взвешивание закончилось - и все сидят с термосами, большущими бутербродами: часа за три до соревнований можно поесть. Сейчас это для меня нормально, а тогда был шок. В голове только и крутился вопрос: сколько же дети до этого не ели? - смеется мама дзюдоистки.

Настя признается, что это один из приятных моментов, когда приходится себя ограничивать, а потом можно немного расслабиться. Но главной наградой для себя считает успешные соревнования: после победы приходит осознание, что все ограничения и жертвы не зря.

Глядя на старших сестер, пятилетний братишка тоже просится в дзюдо. Мама считает, он еще маловат, нужно подрасти. Но когда сестры борются на кухне, у него глаза горят, говорит: «Буду дзюдоистом!» Настя потихоньку готовит братишку: учит приемам, захватам. И обязательно объясняет, что в жизни настоящий спортсмен не должен испытывать болевые приемы на ком-то. Потому что дзюдо - благородный вид спорта, направленный, прежде всего, на развитие тела и духа.

В спортивной школе «Триумф» занимаются 1410 детей. В учреждении представлены такие направления, как дзюдо, спортивная аэробика, художественная гимнастика, мини-футбол, баскетбол, регби. «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

ГК «Расцветай» - лидер строительного рынка. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир.