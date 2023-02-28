«Не пускали сына в туалет»: в Новосибирске мама ребенка с больными почками пожаловалась на воспитателей детсада

По словам мамы мальчика, его не пускали в туалет. Фото: Алексей БУЛАТОВ/предоставлено Олесей

Жительница Новосибирска обвинила воспитателей детского сада в том, что они не отпустили ее пятилетнего сына в туалет. У ребенка проблемы с почками, и ему необходим горшок каждые два часа - такой режим прописал доктор. Но, по словам мамы, эти рекомендации для воспитателей оказались пустым звуком. Более того, во время сон-часа никого в группе не выпускали из спальни. «Они большие, могут потерпеть», - так, со слов мамы, озвучила позицию педагогов нянечка из группы.

«ЛЕЖИТ И ТРЯСЕТСЯ В КРОВАТИ»

Конфликт между женщиной и руководством детсада начался в сентябре прошлого года.

- У Саши* врожденное заболевание: он не чувствует, когда хочет в туалет. Ему надо напоминать об этом каждые полтора-два часа, иначе мочевой пузырь растягивается, моча концентрируется, соли выпадают в осадок и травмируют канал. Это больно, неприятно. Сын проходил серьезное лечение, пил таблетки, и было очень важно регулярно, без задержек ходить в туалет. Иначе - боль, эффект от лечения снижается. Все это я рассказала воспитателям в его группе, - объяснила КП-Новосибирск Олеся, мама Саши. - Медику в детсаду я передала все справки, рассказала, что сыну нужна особая диета. Ему нельзя чай с лимоном и напиток из шиповника.

Олеся работает в том же детском саду младшим воспитателем, но в другой группе. Она была уверена, что о ее мальчике позаботятся, но от другой нянечки случайно узнала, что Саша не может сходить в туалет во время тихого часа: детям запрещают выходить из спальни.

- Та нянечка мне лично рассказывала, что увидела, как мой сын лежит, трясется на кровати. Спросила у него, хочет ли он в туалет, и только после этого отвела. Получается, у него уже начались боли, а воспитатели даже внимания не обращали. В группе вообще никому нельзя было выходить в туалет во время сон-часа, аргументировали это тем, что все «уже большие и могут потерпеть». Я так понимаю, Саша постоянно в обеденное время не мог сходить по-маленькому из-за этих правил, - продолжает женщина.

ТРЕВОЖНЫЙ РЕБЕНОК ИЛИ РАВНОДУШНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ?

После очередного обследования в больнице врачи заметили ухудшение здоровья мальчика. Мама уверена, что это из-за регулярных воздержаний.

Олеся обратилась к руководству детсада. Состоялся разговор с методистом, которая временно замещала заведующую. Та обещала поговорить с воспитателями, но женщина уверяет, что ситуация не изменилась.

- Я и с заведующей разговаривала потом, но мне отвечают, что никто ничего не запрещает. Просто у меня «ребенок тревожный и боится ходить в туалет»! Но я же говорила не раз: он сам не пойдет, надо напоминать. Видимо, кому-то просто все равно, - негодует женщина.

Олеся дошла даже до уполномоченного по правам ребенка.

- Местные ведомства провели проверку. В своем ответе департамент образования написал, что работники детсада знают о Сашиной проблеме, и никто не препятствовал его посещению туалета, - говорит Олеся. - Хотя это ведь разные вещи - не препятствовать и напоминать. И если в группе всем детям говорят, что они должны терпеть, то и мой ребенок, естественно, побоится ослушаться.

Олеся пыталась перевести сына в группу, где работает сама, но ей не разрешили. В итоге женщина перевела сына в другой сад, и там у него все хорошо. Родители же хотят обратиться в суд, чтобы получить моральную и материальную компенсацию за лечение ребенка.

* Имя ребенка изменено.

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