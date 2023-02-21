Из модного фотографа в сельскую учительницу: сибирячка переехала в деревню и снимает видео в сибирской глубинке

Молодожены стали сельскими учителями и взорвали соцсети. Фото: Предоставлено Елизаветой Усовой

Жительница Новосибирска Елизавета Усова бросила работу фотографа, чтобы переехать в деревню. Она всегда любила русские народные наряды и традиции и на одном из фольклорных гуляний познакомилась с будущим мужем. Молодые люди купили домик рядом с Караканским бором и стали работать учителями, параллельно ведя блог о русских традициях. О том, как изменить жизнь по собственному желанию, - в материале КП-Новосибирск.

Раньше Елизавета снимала моделей в фотостудии, но увлеклась русской народной культурой. Фото: Предоставлено Елизаветой Усовой

ЖЕНИХ НА КРАСНУЮ ГОРКУ

Жительница Новосибирска Елизавета Усова бросила профессию модного фотографа, чтобы учить детей в новосибирском селе. Дорога к этому необычному решению началась несколько лет назад. Девушка жила в Новосибирске, училась в областном колледже культуры и искусств.

- Помимо учебы я подрабатывала фотографом - снимала портреты и фотопрогулки, подбирала девушкам модные образы, работала при фотостудии, - рассказала про свою прошлую жизнь КП-Новосибирск Елизавета Усова.

Студент НГПУ Иван решил свататься традиционно на Красную горку. Фото: Предоставлено Елизаветой Усовой

Вместо клубов и походов по магазинам студентка выбрала фольклорное объединение: начала изучать народные традиции, водить хороводы и плясать кадрили, отмечала Масленицу, Святки, Осенины, участвовала в прочих традиционных народных праздниках. Своего суженного она встретила три года назад как раз во время гуляний на Красную горку. Этот день считается праздником любви и весны.

Елизавета стала этноблогером и завоевала тысячи подписчиков со всей России. Фото: Предоставлено Елизаветой Усовой

Иван оказался студентом Института искусств и молодежной политики НГПУ. Вместе они ездили в этнографические экспедиции по селам Новосибирской области, узнавая о народных обычаях, собирая сказки и предметы быта. А через год решили пожениться.

- Свадьба у нас была в русском народном стиле, под гармошку, с обрядами. Иван с дружкой выкупал меня, нас величали народными песнями, проводили обряд расплетения косы, были народные игры и танцы, - вспоминает Елизавета.

Свадьбу играли под гармошку, жених выкупал невесту. Фото: Предоставлено Елизаветой Усовой

TikTok ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Два года назад родители Ивана решили переехать в деревню, попросили молодоженов помочь. Они долго выбирали землю для родительского дома - ездили по Новосибирской области, Алтайскому краю и нашли уютное гнездышко в деревне Завьялово на берегу Обского водохранилища. Их покорили свежий воздух и красивые закаты на берегу. Они тоже решили остаться в том же селе.

- В детстве я жила в частном доме в сибирской глубинке, с детства знала, как таскать воду с колонки, топить печь и вести хозяйство. Иван рос в квартире, но ему переезд тоже дался легко. Мы устроились работать в две школы, - говорит Елизавета Усова. - Страха жизненных перемен не было. Единственное, я опасалась, что местные дети не готовы идти на контакт. Но оказалось - наоборот, все очень простые и общительные. Здесь до сих пор в ходу кнопочные телефоны, поэтому дети не торчат в соцсетях. И у них есть время подумать об истории своей страны, традициях.

Молодожены выбрали домик в селе Завьялово и переехали жить в деревню. Фото: Предоставлено Елизаветой Усовой

Девушка уверяет, что школьным учителем она зарабатывает больше, чем в фотостудии. На жизнь хватает, тем более что дрова и уголь по льготе дают бесплатно.

Несмотря на новую увлекательную жизнь согласно традициям, Лизу не оставляли мысли о работе фотографом, и она решила совместить два любимых дела: стала создавать модные образы для своих фотосетов уже в русском народном стиле. Платья и сарафаны шьет сама, что-то пришлось заказывать у мастеров, редкие ткани искать в секонд-хендах, а платки и утварь - в заброшенных домах во время экспедиций. Жители деревень часто шли навстречу фольклористам и разрешали забрать вещи, чтобы подарить им второе рождение. Лиза с Иваном не стесняются, с удовольствием используют элементы русского народного стиля в обычной жизни.

Молодожены работают сельскими учителями, ведут фольклорные кружки и ездят по России. Фото: Предоставлено Елизаветой Усовой

- Еще 5 лет назад прохожие косились на нас, когда мы шли по улице в русских народных нарядах, думали даже, что мы сектанты. В соцсетях несколько подписчиц до сих пор недоумевают, зачем мне это - была ведь нормальной городской девчонкой, - смеется Елизавета. - Но за пару лет мы набрали несколько тысяч подписчиков, нас знают почти все этноблогеры в России. Нас стали приглашать на фестивали, мы поездили по всей России: Крым, Москва, Санкт-Петербург и Урал. Наша жизнь мне нравится. Деревенские тоже радуются, когда мы выходим на улицу: для них это настоящий праздник.

Раньше фольклористов путали с сектантами, а теперь русская народная культура в моде. Фото: Предоставлено Елизаветой Усовой

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