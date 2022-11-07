В Новосибирске задержали известного адвоката из-за стрельбы во дворе дома

Конфликт между водителями произошел во дворе жилого дома. Фото: Читатель НГС/ngs.ru/ nskadvokat.ru

В Новосибирске задержали известного адвоката Дмитрия Смышляева. По словам правозащитника, он проходит подозреваемым по делу о хулиганстве. А задержан сегодня, 7 ноября, и отправлен в ИВС за давление на свидетеля по этому делу.

«ОН СКАЗАЛ: «ЗАШИБУ», А Я ДОСТАЛ «ДОБРЫНЮ»

Началось все еще 18 июля с конфликта с водителем ГАЗели во дворе дома по улице Семьи Шамшиных. Смышляев рассказал, что пустая ГАЗель стояла поперек проезда, мешала машинам выехать со двора.

- Я опаздывал на заседание в Мошковский районный суд. Долго сигналил, но никто не выходил, у меня даже клаксон перегорел. Вышел только работник ТСЖ, сказал, что не знает, чья машина. Потом вышла одна мадам и сказала, что у нее дети проснулись, чтоб я не сигналил. Она оказалась директором частного детского садика в этом доме на первом этаже, разговор с ней тоже не задался, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Смышляев, адвокат.

Водитель грузовичка в итоге вышел на улицу. После чего мужчины стали выяснять отношения, кто прав.

- Газелист пошел садиться в машину, потом что-то в меня бросил. А еще взял что-то темного цвета, похожее на молоток, и крикнул мне: «Зашибу». Я вынужден был применить аэрозольное устройство «Добрыня» (это пистолет для самообороны). Он испугался и побежал, - рассказал адвокат. – После этот газелист еще чем-то кидался. Как мне сказали следователи, это был шуруповерт.

«ХОДИЛ НЕ УГРОЖАТЬ, А ИЗВИНЯТЬСЯ»

Конфликт водителей попал в поле зрения одного из местных жителей. Он снял все на свой мобильный. На кадрах видно, как мужчина в сером (как мы предполагаем, это водитель ГАЗели – прим. ред.) кидает какой-то предмет в своего оппонента, тот убегает. На видео слышно, как один из участников конфликта несколько раз повторяет: «Сядь в машину». Дальше слышен мат. Выстрел также попал на видео.

По словам адвоката, он в тот день писал заявление в полицию, его оппонент тоже написал.

В итоге в отношении Дмитрия Смышляева возбудили уголовное дело по статье хулиганство. Спустя три месяца адвоката задержали, уже из кабинета следователя он позвонил в редакцию КП-Новосибирск.

- Задержали за якобы давление на свидетеля, директрису детского сада. Мне следователь лично говорил встретиться, примириться с ней. Недавно я ходил к ней, извинился, я не давил, - рассказал КП-Новосибирск Смышляев. - Но меня сейчас просто так обвиняют в том, что я оказываю давление на свидетелей. Следствие мне не верит, преступника воспринимают за потерпевшего. А сейчас меня отправляют в ИВС (изолятор временного содержания).

КП-Новосибирск попыталась связаться с той самой свидетельницей конфликта, чтобы узнать, как на нее оказывал давление адвокат и в какой форме пытался извиниться:

- Без комментариев, - кратко ответила женщина.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в региональный СК, чтобы понять, в чем конкретно обвиняют Дмитрия Смышляева:

- Железнодорожным межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении жителя города Новосибирска о совершении грубого нарушения общественного порядка днем 18 июля 2022 года в Центральном районе города Новосибирска, - сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области. – Следователи еще работают.

После своего утреннего звонка в редакцию, Дмитрий Смышляев не выходит на связь, в СК не говорят, где находится задержанный.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратились за комментарием к Марине Пьянковой, юристу. Она объяснила, мог ли визит к свидетельнице спровоцировать дополнительные проблемы с законом:

- Нужно понять, что это были за извинения. Если в них была угроза, то тогда свидетель мог пойти и написать заявление, есть закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", который защищает свидетелей. Заявление в таком случае свидетеля рассматривается в течение трех дней. Если угрозы были, то только тогда к свидетелям применяют меры безопасности. Если же угрозы не было, то мужчине ничего не грозит.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Смышляев известен участием в резонансном деле о гибели двух детей в Колыванском районе. Братья тогда утонили в яме на месте коммунальной аварии, ее без ограждения оставили местные рабочие. Адвокат в этом деле представлял сторону потерпевшей – матери погибших ребят.

Другая история, по которой работал Смышляев – разбирательство по делу директора сельской школы в том же Колыванском районе. Педагога обвиняли в физическом насилии над детьми. При этом директор в конце судебного процесса признал свою вину, а защищавший его Смышляев остался верен изначальной позиции, что его клиент невиновен.

Более современная история – суд по делу о гибели ребенка в Кировском районе. Школьника убило током из-за беспечности взрослых. В этом разбирательстве тоже задействован Смышляев.

В материале использованы фото и видео: НГС.

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