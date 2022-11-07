«Жми красную кнопку»: жительница Новосибирска спасла маму, позвонив по видеосвязи в больницу

Пенсионерка спаслась чудом: дочь вовремя позвонила по видеосвязи. Фото: Предоставлено героем публикации

В Новосибирске дочь спасла жизнь маме благодаря звонку по видеосвязи. Пенсионерка лежала в частной клинике, ей удаляли желчный пузырь. После операции женщина плохо себя чувствовала. Ее дочь - медик, и если бы не ее видеозвонок, эта история закончилась бы совсем по-другому.

ПОДУМАЛИ - НЕВРАЛГИЯ

Елене Константиновне 64 года, она мама троих детей, на здоровье жаловалась редко. Могла одна перекопать огород и даже погрузить диван в «Газель». В этом году у женщины начало прихватывать живот, дала о себе знать желчнокаменная болезнь. Врачи настояли на удалении желчного пузыря.

Дочь Алена - сама врач, по специальности физиотерапевт, она определила маму в частную клинику, где сама проработала более 10 лет. Операция прошла хорошо, проблемы начались после.

- 15 июня вечером мне лапароскопическим методом (через проколы в животе) удалили желчный пузырь. Весь следующий день было плохо, я не могла встать и пошевелиться, мучалась от болей в груди и животе даже при дыхании. 17 июня утром на обходе сказали, что завтра, 18 июня, будут готовить к выписке. Затем повезли на рентген. Из-за аллергии на йодосодержащие препараты рентген мне делать не стали и отвезли обратно в палату, - рассказала КП-Новосибирск пациентка Елена Константиновна. - Я стала жаловаться медсестрам на сильные боли, они решили, что у меня невралгия. Как я помню, за три часа ни один врач ко мне не подошел, только медсестры. Я настояла на ЭКГ сердца, медсестры его сделали, сказали, что ЭКГ в норме, и дали мне выпить корвалол.

ЛИЦО - СЕРОЕ, ГУБЫ - СИНИЕ

В тот же день Елене Константиновне позвонила дочь Алена.

- Дочь набрала мне в обед по видеосвязи и ужаснулась. Лицо - серое, губы - синие, телефон падает из рук. Закричала в камеру: «Мама, быстрее жми красную кнопку, ты серая!» Я нажала, - продолжает Елена Константиновна. - Зашли две медсестры, еще раз дали корвалол, сказали, что будут ставить другую капельницу. Но я сказала, что мы уже ничего капать не будем, я умираю. Только после этого стали измерять давление, которое несколько раз даже не могли зафиксировать: оказалось, давление 53/25.

Медсестры стали поднимать изголовье кровати, пациентка сама их остановила:

- Опускайте голову, поднимайте ноги, скорее колите адреналин и везите в реанимацию, а то вы меня не довезете.

По специальности Елена Константиновна фельдшер, основы знает, хоть по профессии и не работала.

- Маму забрали в реанимацию, - пояснила КП-Новосибирск Алена. - Там она потеряла сознание - центральное венозное давление упало до нуля, подключили к аппарату ИВЛ.Слава богу, чудом спасли.

По рассказам женщин, хирурги частной клиники провели экстренную операцию через 1 час 55 минут после поступления пациентки в реанимацию - только после того, как давление упало до критических отметок. Они провели лапаротомию - разрез брюшной стенки скальпелем. В животе у пациентки обнаружили более 2 литров крови со сгустками, что подтверждено записями в медкарте.

ЗАПЛАТИТЕ ЗА ВСЕ

Затем клиника выставила счет: 360 тысяч рублей за обе операции. Это возмутило пациентку.

- По моему мнению, в результате первой операции были повреждены сосуды, началось внутреннее кровотечение. Моя мама была уверена, что оплату лечения осложнений после первой операции клиника возьмет на себя. В ответ на претензию пациентки о некачественной медицинской услуге клиника пригрозила, что без оплаты услуг на сумму 360 тысяч рублей подаст в суд. А ведь врачи даже не осмотрели маму и не сделали хотя бы УЗИ, хотя она три часа жаловалась на боли. А потом еще два часа тянули с операцией в реанимации, - поделилась с КП-Новосибирск Алена.

Елена Константиновна частично заплатила только за одну операцию. И в суд решила обратиться сама. Обвиняет врачей в некачественно оказанной медицинской услуге. Иск поддержал помощник прокурора Железнодорожного района Сергей Чувозеров. Впереди еще предстоит независимая экспертиза качества оказания медицинских услуг.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу клиники, но на момент публикации наши вопросы остались без ответа. Мы готовы опубликовать мнение второй стороны.

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